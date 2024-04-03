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        Haberler Gündem Kedileri besleyen komşularını vurdu

        Kedileri besleyen komşularını vurdu

        Karabük'te sokak kedilerini besleme mevzusu nedeniyle tartıştığı komşusunu tüfekle öldüren zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 19:27 Güncelleme: 03.04.2024 - 19:28
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        Kedileri besleyen komşularını vurdu
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        İHA'nın haberine göre; dün akşam 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi 26. Sokak'ta meydana gelen olayda teravih namazından dönüş yapan Gülseren Yıldırım (58) bir süredir sorun yaşadıkları alt katındaki komşusu Erol A. isimli şahısla iddiaya göre sokak kedilerini besleme mevzusu nedeniyle tartışmaya başladı.

        Tartışma sırasında Yıldırım'ın "Dışarı çık" diye bağırdığı şüpheli pencereye çıkar çıkmaz eline aldığı tüfekle Kemalettin ve Gülseren çiftine 2 el ateş etti. Kanlar içerisinde kalan kadın yere yığılırken, Kemaletin Yıldırım'ında parmağı kurşunun isabet etmesi nedeniyle koptu.

        KURTARILAMADI

        İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Gülser Yıldırım yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kemalettin Yıldırım’ın tedavisi sürüyor.

        Polis ekiplerinin kıskıvrak yakaladığı zanlının evinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 28 adet 16'lık dolu kartuş, 2 adet 16'lık boş kartuş ve av tüfeği kütüklüğü ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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