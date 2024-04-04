İsmail Kartal: Hiç ceza almayı beklemiyorduk

"HİÇ CEZA ALMAYI BEKLEMİYORDUK"

Trabzonspor maçı sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndan ceza alan futbolcularla ilgili Kartal, görüşünü şöyle aktardı:

“Biz hiç ceza almayı beklemiyorduk. Dünya basınında çıkan haberleri okuyorsunuz. İlk defa bizim ülkemizde böyle şeyler oluyor. Ne hikmetse yine Fenerbahçe’ye karşı oluyor. Kulübün yapmış olduğu başvuru sonrası karar ne olacak bekliyoruz. Özellikle yabancı oyuncularımız üzgün ve karamsardı. Konuşarak üstesinden geldik.”