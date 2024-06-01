Habertürk
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        Seçimlerine göre sen hangi Friends karakterisin?

        Friends dizisinin hangi karakteri senin ruhunu yansıtıyor? Chandler’ın esprili yanları mı, yoksa Rachel’ın moda tutkusu mu? Bu eğlenceli testi çözerek, seçimlerinle hangi Friends karakteri olduğunu öğren!

        Sence arkadaşların senin hakkında nasıl düşünüyor?

        1) Sence arkadaşların senin hakkında nasıl düşünüyor?

        Evlilik hakkında ne düşünüyorsun?

        2) Evlilik hakkında ne düşünüyorsun?

        Aşağıdaki renklerden birini seçmen gerekse?

        3) Aşağıdaki renklerden birini seçmen gerekse?

        Ailenizle ne kadar yakınsınız?

        4) Ailenizle ne kadar yakınsınız?

        Uzun ve yorucu bir günün ardından eve geldiniz, ne yaparsınız?

        5) Uzun ve yorucu bir günün ardından eve geldiniz, ne yaparsınız?

        Dolabındaki favori parçanı seçmeni istesek?

        6) Dolabındaki favori parçanı seçmeni istesek?

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