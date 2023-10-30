Bir günde 112 bin ziyaretçi

Bir günde 112 bin ziyaretçi

Bir günde 112 bin ziyaretçi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk binası olan Ankara Ulus'taki Cumhuriyet Müzesi, tüm zamanların ziyaretçi rekoru kırdı

Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı tüm yurtta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ve yurt dışı temsilciliklerimizde coşkuyla kutlandı.

Bu özel günün kutlandığı en anlamlı yer, hiç şüphesiz Cumhuriyetin ilan edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Ulus'taki ilk binasıydı.

O bina, günümüzde Cumhuriyet Müzesi olarak kullanılıyor.

Cumhuriyet Müzesi, Cumhuriyetin 100'üncü yılının kutlandığı 29 Ekim'de tüm zamanların ziyaretçi rekorunu kırdı. Tarihi müzeyi bir günde 112.366 kişi ziyaret etti. Müzenin bahçesinde, akşam saatlerinde bir de Cumhuriyet konseri gerçekleştirildi.

23 Ekim - 29 Ekim arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve ören yerlerinin ziyaretçi sayısı; 713.181 kişi oldu.