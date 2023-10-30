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        Haberler Gündem Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı tüm yurtta coşkuyla kutlandı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı tüm yurtta coşkuyla kutlandı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü, tüm yurtta coşkuyla kutlandı. İl ve ilçelerde gün boyu düzenlenen çeşitli etkinlikler gece saatlerinde yürüyüş, fener alayı ve konserlerle tamamlandı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 30.10.2023 - 02:24 Güncelleme: 30.10.2023 - 02:24
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        1

        Ankara
        Fotoğraf: AA

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        2

        Ankara
        Fotoğraf: AA

        3

        Ankara
        Fotoğraf: AA

        4

        Ankara
        Fotoğraf: AA

        5

        İstanbul
        Fotoğraf: DHA

        6

        İstanbul
        Fotoğraf: AA

        7

        İstanbul
        Fotoğraf: DHA

        8

        İstanbul
        Fotoğraf: DHA

        9

        İstanbul
        Fotoğraf: AA

        10

        İzmir
        Fotoğraf: AA

        11

        İzmir
        Fotoğraf: AA

        12

        İzmir
        Fotoğraf: AA

        13

        İzmir
        Fotoğraf: AA

        14

        Antalya
        Fotoğraf: AA

        15

        Alanya
        Fotoğraf: DHA

        16

        Kayseri
        Fotoğraf: AA

        17

        Muğla
        Fotoğraf: AA

        18

        Samsun
        Fotoğraf: AA

        19

        Şanlıurfa
        Fotoğraf: İHA

        20

        Hatay
        Fotoğraf: AA

        21

        Bursa
        Fotoğraf: İHA

        22

        Denizli
        Fotoğraf: AA

        23

        Diyarbakır
        Fotoğraf: AA

        24

        Edirne
        Fotoğraf: DHA

        25

        Eskişehir
        Fotoğraf: AA

        26

        Eskişehir
        Fotoğraf: AA

        27

        Adana
        Fotoğraf: DHA

        28

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
        Fotoğraf: AA

        #Türkiye Cumhuriyetinin 100. yılı
        #cumhuriyet bayramı
        #Son dakika haberler
        #istanbul
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