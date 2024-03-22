Bitlis, Bingöl ve Hakkari'de okullara kar tatili

Doğu Anadolu bölgesi baharı beklerken kışı yaşıyor. Bitlis'te 4 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle kentte ilk ve ortaöğretimde eğitime 22 Mart Cuma günü ara verildi.

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle, 22.03.2024 tarihinde merkez ilçe ve merkez ilçeye bağlı köylerimizde resmi ve özel eğitim kurumlarında Özel Eğitim Kursları, Rehberlik Merkezleri ve Halk Eğitim Kursları dahil eğitime 1 gün ara verilmiştir." denildi.

BİNGÖL'DE DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

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Bingöl'de de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle, eğitim ve öğretime ara verildi.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sabaha karşı aniden bastıran yoğun kar yağışı nedeniyle Bingöl merkez ve ilçelerimizdeki tüm okullarımızda 22.03.2024 Cuma günü yani bugün eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Hamile ve engelli olan kamu çalışanlarımız da 1 gün idari izinli sayılacaklardır. Kamuoyuna duyurulur" dedi.

HAKKARİ'DE EĞİTİME ARA

Bir tatil haberi de Hakkari'den geldi. Kentte etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle okullar bir gün süreyle tatil edildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde iki gündür devam eden yağışlardan bölgesel olarak kar ve yağmurdan dolayı, sel riski başta olmak üzere çığ, taşkın gibi diğer hususlar göz önünde tutularak 22 Mart 2024 Cuma günü ilimiz genelinde yükseköğretim kurumları hariç tüm okul öncesi eğitimi veren Kreş, Anaokulu, İlk ve Orta dereceli eğitim kurumları, ile özel eğitim kursları, halk eğitim merkezleri, rehberlik ve araştırma merkezlerindeki eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personellerde söz konusu tarihte idari izinli sayılacaklardır" denildi.

SİVAS'TA DA BİR İLÇEDE OKULLAR TATİL

Öte yandan Sivas'ta da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Akıncılar ilçesinde okullar bir gün tatil edildi.

Tatil haberini kaymakamlık duyurdu. Akıncılar Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "22 Mart 2024 Cuma (Bugün) günü ilk, orta ve liselerde eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.