İzmir'de peş peşe kazada can pazarı! 2 ölü, 7 yaralı

İzmir'in Çiğli ilçesinde 5 otomobil ile elektrikli skuterin karıştığı kazada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çiğli-Karşıyaka istikametinde seyreden A.K. (31) idaresindeki otomobil ile E.C.İ. (27) yönetimindeki otomobil, Anadolu Caddesi'nde çarpıştı.

OTOMOBİLLERE VE SKUTER SÜRÜCÜSÜNE ÇARPTI

Bu sırada arkadan gelen A.E'nin kullandığı otomobil, önündeki otomobille, kaza için yardıma gelen otomobile ve elektrikli skuterin sürücüsü A.B.S'ye çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.