Mesut Akusta'dan boşanan Şafak Özbir'den açıklama
2016'da nikâh masasına oturan oyuncu Mesut Akusta ile Şafak Özbir evliliklerini noktaladı. Basına yansıyan haberler sonrasında Şafak Özbir açıklama yaparak; "Mesut ile evlerimizi ayırmaya karar verdik ama kızımıza çok mutlu birer anne-baba olacağız" dedi
Mesut Akusta ile Şafak Özbir boşandı. İkili, 7 yıllık evliliklerini sonlandırdı.
Çift, Anadolu Adliyesi'nde boşandı. Akusta ile Özbir, çocukları Berfin Cano’nun velayeti konusunda da fikir birliğine vardı. Velayet annede kaldı.
Basına yansıyan haberlerin ardından Şafak Özbir açıklama yaptı:
Ne yazılır bilemiyorum…
Evet okuduklarınız doğru!
Mesut’la evlerimizi ayırmaya karar verdik evet…
Ama hayatlarımız her zaman bir arada olucak…
Sevgimiz, saygımız anne-babalığımız hayatımızın sonuna kadar bakidir…
Tüm birlikteliğimiz ve evlilik hayatımız boyunca olduğu gibi ve şimdi de ellerimiz her zaman birbirimizin omzunda olacak…
Birbirimizi koruyup kollayıp destek olacağız ve en önemlisi dünyalar güzeli kızımıza çok mutlu birer anne-baba olacağız.
Seni çok sevdim ve bundan sonra da her zaman yanında, bir adım ötendeyim canım Mesut…