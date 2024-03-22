Bir yastıkta kocamak tarih mi oluyor? Uyku boşanması ilişkileri nasıl etkiliyor?

İlk bakışta, "uyku boşanması" terimi ilişki sorunlarını ima ediyor gibi görünse de; aslında insanların uykularını ve ilişkilerini iyileştirmek için başvurduğu bir uygulama. Uyku boşanması, romantik partnerlerin geceleri aynı yatağı paylaşmak yerine farklı odalarda uyuması anlamına geliyor. Uyku boşanması, her ne kadar tüyleri diken diken edip, çiftlerin hiçbir zaman ayrılmaması, hep bir arada olması ve ömürlerinin sonuna kadar birlikte yaşaması anlamına gelen "Allah Bir Yastıkta Kocatsın" deyimini tersine mi çevirecek diye düşündürse de ayrı uyumak, ilişkiler hakkında bir yorum değil. Sadece uyku ihtiyaçlarınızın partnerinizinkiyle aynı olmadığını gösteriyor ve bu çoğunlukla da bir sorun teşkil etmiyor.

REKLAM

UYKU BOŞANMASI NE DEMEK? Uzman Klinik Psikolog Ezgi Uzun, uyku boşanmasını, evli çiftlerin uyku alışkanlıklarında yaşadıkları uyumsuzluklar nedeniyle ayrı uyumaları anlamına geldiğini belirterek, şöyle diyor: "Özellikle uyku düzenindeki farklılıklar, yatak odasında geçirilen zamanın farklılıkları veya uyku sırasında yaşanan sorunlar çiftler arasında gerilimlere ve çatışmalara neden olabilir. Bu tür sorunlar zamanla birikerek ilişkide ciddi zorluklara yol açabilir ve sonuç olarak çiftlerin ayrı ayrı uyumayı tercih etmelerine neden olabilir."

AYRI UYUMAK = SORUN, DEMEK DEĞİL Uzman Klinik Psikolog Uzun, "Çiftlerin ayrı uyuması her zaman için kötü bir duruma işaret etmek zorunda değil" diyor ve ekliyor: "Çeşitli sebeplerden dolayı birlikte uyumanın zorlaştığı durumlarda çiftlerin ayrı ayrı uyumayı tercih etmeleri bir çözüm olabilir. Bu gibi durumlarda çiftler arasındaki açık iletişim ve anlayış, uyku alışkanlıklarıyla ilgili farklılıkları yönetmede önemlidir. Her çift için farklı olan uyku alışkanlıklarının varlığı, otomatik olarak bir sorunun olduğu anlamına gelmez. Ayrı uyumayı tercih etmek her zaman bir uyum sorununa veya iletişim eksikliğine işaret etmek zorunda değil." REKLAM

UYKU BOŞANMASI, SAĞLIKLI VE MUTLU BİR İLİŞKİNİN ANAHTARI MI? Uyku boşanmasının bazen çiftler için uygun bir çözüm olabileceğini söyleyen Uzun, "Bazı durumlarda çiftlerin farklı uyku alışkanlıklarına veya uyku düzenlerine sahip olmaları ilişkilerine zarar verebilir. Uyku boşanması bu gibi durumlarda çiftlerin sağlıklı ve mutlu bir ilişki sürdürmelerine yardımcı olabilir" diyor.

ÇİFTLERDEN BİRİNİN UYKUSU DİĞERİNİ OLUMSUZ ETKİLİYORSA... Bazı çiftlerin uyku kalitelerini artırmak için uyku boşanmasını tercih etmesi gerektiğini vurgulayan Uzun, "Çiftlerden birinin uykusu diğerini olumsuz etkiliyorsa ve bu durum yaşam kalitelerini düşürüyorsa uyku boşanması bir çözüm olabilir. Ayrı yatak odalarında veya farklı zamanlarda uyumak her iki eşin de uyku kalitesini artırabilir" ifadelerini kullanıyor.

UYKU BOŞANMASI HER ÇİFT İÇİN UYGUN DEĞİL Uyku boşanmasının bir diğer tercih sebebinin de sağlık sorunları olabileceğini belirten Uzun, şöyle devam ediyor: "Horlama, uykusuzluk veya diğer uyku bozuklukları gibi sağlık sorunları çiftlerin birlikte uyumasını zorlaştırabilir. Bu durumda uyku boşanması sağlık sorunlarını azaltabilir, çiftlerin daha iyi bir uyku almasına yardımcı olabilir. Bazen de çiftlerin iş veya çalışma programları farklılık gösterebilir ve bu durum ortak bir uyku zamanı bulmalarını zorlaştırabilir. Bu durumda uyku boşanması çiftlerin uyumak için daha uygun zamanları seçmelerine ve uyku düzenlerini korumalarına yardımcı olabilir. Bu gibi durumlarda, uyku boşanması çiftlerin ilişkilerine zarar vermek yerine ilişkilerini güçlendirebilir, daha sağlıklı bir yaşam sürmelerine yardımcı olabilir. Ancak uyku boşanması her çift için uygun olmayabilir ve her zaman dikkatlice düşünülmelidir. Önemli olan çiftlerin birbirlerine saygı göstermeleri, ihtiyaçlarını anlamaları ve ortak bir çözüm bulmak için iletişim kurmalarıdır." REKLAM

CİNSELLİĞİ ETKİLEYEBİLİR Öte yandan ortak bir uyku zamanı paylaşmamanın çiftler arasında duygusal bir mesafe oluşturabileceğini de ekleyen Uzman Klinik Psikolog Ezgi Uzun, bu durumun ilişkinin gücünü ve bağlılığını azaltabileceğini söylüyor. Uzun, sözlerine şöyle devam ediyor: - Uyumak için ayrı yatak veya zamanlar seçmek çiftler arasında iletişim eksikliğine neden olabilir. - Uyumak için ayrılmak, birlikte geçirilen zamanı azaltabilir ve ilişkideki duygusal bağları zayıflatabilir. - Ortak bir uyku zamanı paylaşmamak cinsel yaşamı etkileyebilir. Birlikte uyumak çiftler arasındaki cinsel yakınlığı artırabilirken ayrı uyumak bu yakınlığı azaltabilir. - Ortak uyku zamanı, güven ve bağlılık duygularını etkileyebilir. Birlikte uyumak çiftler arasındaki bağlılığı artırabilirken; ayrı uyumak bu bağlılığı zayıflatabilir. - Ayrı uyumak birlikte geçirilen zamanı düzenlemeyi zorlaştırabilir. Bu durum çiftler arasında zaman yönetimi sorunlarına ve birlikte yapılan aktivitelerde azalma olasılığına yol açabilir.