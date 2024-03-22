Meteoroloji'den sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı! Üst üste uyarı geldi
Meteoroloji'den Bitlis, Van, Şırnak ve Hakkari için turuncu, 9 il için de sarı kodlu uyarı yapıldı. Yapılan hava durumu tahminlerine göre; Marmara'nın güneyi, Ege'nin, Akdeniz'in ve Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Doğu Anadolu bölgeleri kar yağışlı, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz'in ve Karadeniz'in kıyı kesimleri ise sağanak yağışlı olacak. Yağışların; Rize, Erzurum, Ağrı, Diyarbakır, Mardin, Bitlis, Bingöl, Batman, Siirt, Şırnak, Elazığ, Muş, Hakkari, Şırnak ve Van'da çok kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Antalya ve Manisa çevreleri dışında yurt genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Rize, Erzurum, Ağrı, Diyarbakır'ın doğusu, Mardin, Bitlis, Bingöl, Batman, Siirt, Şırnak çevreleri Elazığ’ın doğu, Muş’un güney ve batı ilçelerinde kuvvetli, Hakkari çevreleri, Şırnak'ın doğusu ile zamanla Van'ın güneyinde çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in ç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.