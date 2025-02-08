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        Haberler Gündem Sakarya'da ateş açılan otomobildeki bir kişi öldü, bir kişi yaralandı - Güncel haberler

        Sakarya'da otomobile ateş açıldı: 1 ölü, 1 yaralı

        Sapanca yönünde seyreden otomobile, aynı yönde ilerleyen, araçtan inen kişi veya kişiler tarafından ateş edildi. Silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 00:40 Güncelleme: 08.02.2025 - 00:56
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        Otomobile ateş açıldı: 1 ölü, 1 yaralı
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        Kırkpınar Hasanpaşa Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi'nde, Sapanca yönünde seyreden K.T. (20) idaresindeki otomobile, aynı yönde ilerleyen, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen araçtan inen kişi veya kişiler tarafından ateş edildi.

        Sürücü ile yanında bulunan Mert Elter (21) yaralandı.

        Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince Sapanca Devlet Hastanesine kaldırılan Elter, kurtarılamadı. K.T'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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