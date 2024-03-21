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        Haberler Spor Futbol 2024'ün en iyi 50 genç yeteneği açıklandı: Real Madrid'den Arda Güler ve Juventus'tan Kenan Yıldız listede! - Futbol Haberleri

        2024'ün en iyi 50 genç yeteneği açıklandı: Arda Güler ve Kenan Yıldız listede!

        2024 yılının en iyi 50 genç yeteneği listesi yayınlandı. Milli futbolcular Arda Güler ve Kenan Yıldız listenin ilk sıralarından kendine yer buldu. İşte o liste...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2024 - 10:31 Güncelleme: 21.03.2024 - 10:39
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        1

        15 - Guillaume Restes (Toulouse)

        2

        14 - Kendry Paez (Independiente del Valle)

        3

        13 - Roony Bardghji (FC Kopenhag)

        4

        12 - Jorrel Hato (Ajax)

        5

        11 - Antonio Nusa (Club Brugge)

        6

        10 - Leny Yoro (Lille)

        7

        9 - Claudio Echeverri (Manchester City - River Plate)

        8

        8 - Kenan Yıldız (Juventus)

        9

        7 - Kobbie Mainoo (Manchester United)

        10

        6 - Vitor Roque (Barcelona)

        11

        5 - Arda Güler (Real Madrid)

        12

        4 - Mathys Tel (Bayern Münih)

        13

        3 - Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain)

        14

        2 - Endrick (Palmeiras)

        15

        1 - Lamine Yamal (Barcelona)

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