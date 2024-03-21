2024'ün en iyi 50 genç yeteneği açıklandı: Arda Güler ve Kenan Yıldız listede!
2024 yılının en iyi 50 genç yeteneği listesi yayınlandı. Milli futbolcular Arda Güler ve Kenan Yıldız listenin ilk sıralarından kendine yer buldu. İşte o liste...
Giriş: 21.03.2024 - 10:31 Güncelleme: 21.03.2024 - 10:39
1
15 - Guillaume Restes (Toulouse)
2
14 - Kendry Paez (Independiente del Valle)
3
13 - Roony Bardghji (FC Kopenhag)
4
12 - Jorrel Hato (Ajax)
5
11 - Antonio Nusa (Club Brugge)
6
10 - Leny Yoro (Lille)
7
9 - Claudio Echeverri (Manchester City - River Plate)
8
8 - Kenan Yıldız (Juventus)
9
7 - Kobbie Mainoo (Manchester United)
10
6 - Vitor Roque (Barcelona)
11
5 - Arda Güler (Real Madrid)
12
4 - Mathys Tel (Bayern Münih)