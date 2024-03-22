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        Haberler Dünya İsrail Başbakanı Netanyahu'nun evinin önünde protesto düzenlendi

        İsrail Başbakanı Netanyahu'nun evinin önünde protesto düzenlendi

        İsrail'de Başbakan Netanyahu'ya yönelik protestolar devam ediyor. Bu kez rehinelerin serbest bırakılması için çağrıda bulunan çok sayıda kişi Netanyahu'nun evinin önünde toplandı

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 22.03.2024 - 07:52 Güncelleme: 22.03.2024 - 07:52
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        7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları sürerken, İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı gösteriler sürüyor.

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        Gazze Şeridi'ndeki esirlerin yakınları ve onlara destek veren çok sayıda kişi, Hamas'ın elindeki esirlerin bir an önce evlerine dönmesi talebiyle Netanyahu'nun Hayfa yakınlarındaki Kayseryada bulunan evinin önünde gösteri düzenledi.

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        Göstericiler, evin önünde ateş yaktı.

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        İsrail polisi, evin önünde ateş yakan göstericilere müdahale etti.

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        #israil
        #Binyamin Netanyahu
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