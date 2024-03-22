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        Haberler Gündem 3. Sayfa TRAFİK MAGANDASI EMNİYETTEN DEĞİLMİŞ! Bakan Yerlikaya'dan İstanbul'daki saldırganla ilgili açıklama: Gereği yapıldı!

        Bakan Yerlikaya'dan o magandayla ilgili açıklama: Gereği yapıldı!

        İstanbul'da, korna çalma meselesi yüzünden iki sürücü arasında tartışma çıktı. Otomobilden inen sürücü, kendisine korna çalan cip sürücüsüne tepki gösterdi. Cipe yumruk atan sürücü otomobilini emniyet şeridine çekerek geri geldi. Trafik polisinin yanında cipin kaput bölümüne basan sürücü trafik polisinin araya girmesiyle olay yerinden uzaklaştı. "Ben emniyettenim" diyen saldırganla ilgili olarak açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kendisini emniyet mensubu olduğunu iddia eden şahıs, emniyet güçlerimize yakalanmıştır. M.D. adlı şahsın emniyet görevlisi değil sivil vatandaş olduğu tespit edilmiştir. Şahıs hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır" dedi

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 22.03.2024 - 09:29 Güncelleme: 22.03.2024 - 10:03
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        Bakan Yerlikaya'dan o magandayla ilgili açıklama: Gereği yapıldı!
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        İstanbul'da olay, Şişli ilçesi Esentepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı'nda dün öğle saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, bir otomobilin sürücüsü, kendisine korna çalan cipin sürücüsüne tepki gösterdi.

        OTOMOBİLİNDEN İNDİ CİPİ YUMRUKLADI

        DHA'da yer alan habere göre otomobilden inen sürücü, cipe yumruk atmaya başladı. Önce motosiklet sürücüsü araya girdi. Ardından da olay yerine trafik polisi geldi.

        CİPİN KAPUTUNA BASIP 2. KEZ SALDIRDI

        Emniyet mensubu olduğunu söyleyen otomobil sürücüsü, aracını emniyete çektikten sonra cipin kaput bölümüne basarak cipin sürücüsüne tepki göstermeye devam etti. Trafik polisinin araya girmesiyle sürücü olay yerinden uzaklaştı.

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        "EMNİYETTENİM" DİYE SALDIRMIŞTI

        Görüntüler sosyal medyada tepkiyle karşılanırken saldırganın kendisini engellemeye çalışan trafik polisine, "Ben emniyettenim" sözü dikkat çekti.

        "GÖRÜNTÜLERE YÖNELİK İNCELEME YAPILDI"

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Yerlikaya açıklamasında, "Sosyal medyada yer alan ve 'İstanbul’da bir şahıs kendisine korna çalan sürücünün önünü keserek camını yumrukladı' başlıklı görüntüler üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerimizce görüntülere yönelik inceleme yapılmıştır.

        "ŞAHSIN TAŞKINLIK YAPTIĞI GÖRÜLMÜŞTÜR"

        Söz konusu şahsın akan trafikte bir başka aracı durdurup sürücüsünün üzerine yürüdüğü ve taşkınlık çıkarmaya çalıştığı görülmüştür.

        "KENDİSİNİ EMNİYETTEN DEĞİL, SİVİL"

        Kendisini emniyet mensubu olduğunu iddia eden şahıs emniyet güçlerimize yakalanmıştır. M.D. adlı şahsın emniyet görevlisi değil sivil vatandaş olduğu tespit edilmiştir. Şahıs hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır."

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