Bakan Yerlikaya'dan o magandayla ilgili açıklama: Gereği yapıldı! İstanbul'da, korna çalma meselesi yüzünden iki sürücü arasında tartışma çıktı. Otomobilden inen sürücü, kendisine korna çalan cip sürücüsüne tepki gösterdi. Cipe yumruk atan sürücü otomobilini emniyet şeridine çekerek geri geldi. Trafik polisinin yanında cipin kaput bölümüne basan sürücü trafik polisinin araya girmesiyle olay yerinden uzaklaştı. "Ben emniyettenim" diyen saldırganla ilgili olarak açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kendisini emniyet mensubu olduğunu iddia eden şahıs, emniyet güçlerimize yakalanmıştır. M.D. adlı şahsın emniyet görevlisi değil sivil vatandaş olduğu tespit edilmiştir. Şahıs hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır" dedi

Habertürk / DHA Giriş: 22.03.2024 - 09:29 Güncelleme: 22.03.2024 - 10:03 facebook

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