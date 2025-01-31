ABD'de uçak ile helikopter çarpıştı! Son gelişmeler neler?
ABD, son yıllarda yaşanan en ölümcül 'havacılık' felaketlerinden birini yaşadı. Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında askeri helikopterle yolcu uçağı çarpıştı ve nehre düştü. Uçakta ve helikopterde bulunan 67 kişiden kurtulan olmadı. Kazanın üzerinden 24 saati aşkın süre geçti, Potomac Nehri'nde arama-kurtarma çalışmaları sürerken, şu ana kadar 40'ı aşkın kişinin cansız bedeni nehirden çıkarıldı
ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı'nda askeri helikopterle yolcu uçağının çarpıştığı kazanın üzerinden 24 saati aşkın süre geçti. Uçak ve helikopterde bulunan 67 kişiden kurtulan olmadı.
Askeri helikopterle yolcu uçağı kazanın ardından Potomac Nehri'ne düştü, nehirde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Şu ana kadar 28 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.
Washington DC'de American Airlines'a ait bir yolcu uçağı ile ABD'ye ait bir Black Hawk askeri helikopterinin havada çarpışmasının üzerinden 24 saati aşkın süre geçti.
KARAKUTUYA ULAŞILDI
ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), askeri helikopterle çarpıştıktan sonra nehre düşen yolcu uçağının önemli uçuş verilerinin kayıtlı olduğu karakutuya ulaşıldığını bildirdi
Ön raporun bir ay içinde açıklanması bekleniyor.
ABD'DEKİ "EN ÖLÜMCÜL HAVACILIK FELAKETİ"
Hem American Airlines uçağında hem de orduya ait Black Hawk helikopterinde bulunan 67 kişinin öldüğü tahmin edilirken, çarpışma 2001'den bu yana ABD'deki "en ölümcül havacılık felaketi" olarak adlandırılıyor. Potomac Nehri'nden en az 28 ceset çıkarıldı. kurtarma operasyonları sürüyor.
Washington Post'un haberine göre, Çarşamba gecesi Reagan havaalanı yakınlarında havada gerçekleşen çarpışmadan bir gün önce, oradaki farklı bir jet, uçuş yolunun yakınında bir helikopter belirince, inişini iptal etmek ve ikinci bir iniş için yaklaşmak zorunda kaldı.
TRUMP: KULE UYARIYI ÇOK GEÇ YAPTI
ABD Başkanı Donald Trump, kazayla ilgili düzenlediği basın brifinginde Ronald Reagan Havalimanı kulesinin helikopteri son anda uyardığını ve kazanın önlenememesinin bir nedeninin de bu olduğunu söyledi.
Hava trafik kontrolörünün çok geç uyarı yaptığını savunan Trump, "Bazı uyarıları yaptılar ama bunlar çok çok geç yapıldı. Neredeyse kazadan birkaç saniye önce verilmiş gibiydi. Buraya en zeki ve psikolojik olarak en iyi durumdaki insanların alınması gerekiyor." diye konuştu.
"HELİKOPTER YANLIŞ ZAMANDA YANLIŞ YERDEYDİ"
Trump, American Airlines'a ait yolcu uçağının rotasında ve sorunsuz şekilde alçaldığını, ancak askeri helikopterin henüz bilinmeyen bir nedenle yanlış rotada ve yükseklikte olduğunu söyledi.
Askeri helikopterdeki 3 kişinin yanlış noktada bulunduğunu dile getiren ve kazanın helikopter pilotlarından kaynaklandığını ima eden Trump, "Bir helikopteri çok hızlı bir şekilde durdurabilirsiniz. Yukarı ya da aşağı gitme yeteneği var, dönme yeteneği var. Açıkçası yaptığı dönüş doğru değildi, kendisine söylenenin tam tersini yaptı. Helikopter yanlış zamanda yanlış yerdeydi." dedi.