Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Sezai Altekin, vefat etti.

1966'dan emekli oluncaya kadar Şehir Tiyatroları'nda görev yapan Sezai Altekin, tiyatro oyunculuğunun yanı sıra televizyon yapımlarında ve sinema filmlerinde seslendirme çalışmaları da yaptı. 79 yaşında hayatını kaybeden Altekin, bugün Bodrum Gündoğan'da son yolculuğuna uğurlanacak.

1946 yılında dünyaya gelen Sezai Altekin, 1966 yılında tiyatroya başladı. Oyuncu, birçok televizyon dizisi ve sinema filmi ile de izleyici karşısına çıktı.

1980'li yıllarda Gazanfer Özcan ile birlikte seslendirme yaptı.

2008 yılında sahnelenen 'Baba Bir Picasso Gerek' oyunu ile 12. Afife Tiyatro Ödülleri'nde 'Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu' ödlünü aldı.

2014 yılında yayınlanan "Paşa Gönlüm" dizisinde "Paşa Dede" rolünde oynayan Sezai Altekin, son olarak "İlişki Durumu: Karışık" dizisi ile televizyonda izleyici karşısına çıkmıştı.