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        Haberler Magazin Ünlü oyuncu Sezai Altekin hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Ünlü sanatçı Sezai Altekin hayatını kaybetti

        İstanbul Şehir Tiyatrosu sanatçılarından, 'Bay Dublaj' olarak da tanınan Sezai Altekin, 79 yaşında hayata veda etti. Altekin'in sesini verdiği karakterler arasında 'Barni Moloztaş' ile 'Şirin Baba' da bulunuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2025 - 10:34 Güncelleme: 31.01.2025 - 10:54
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        'Bay dublaj' hayatını kaybetti
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        Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Sezai Altekin, vefat etti.

        1966'dan emekli oluncaya kadar Şehir Tiyatroları'nda görev yapan Sezai Altekin, tiyatro oyunculuğunun yanı sıra televizyon yapımlarında ve sinema filmlerinde seslendirme çalışmaları da yaptı. 79 yaşında hayatını kaybeden Altekin, bugün Bodrum Gündoğan'da son yolculuğuna uğurlanacak.

        Sezai Altekin, bir dönemin unutulmaz çizgi film karakterleri, 'Şirin Baba', 'Bugs Bunny', 'Barni Moloztaş'a sesiyle hayat verdi.

        1946 yılında dünyaya gelen Sezai Altekin, 1966 yılında tiyatroya başladı. Oyuncu, birçok televizyon dizisi ve sinema filmi ile de izleyici karşısına çıktı.

        1980'li yıllarda Gazanfer Özcan ile birlikte seslendirme yaptı.

        2008 yılında sahnelenen 'Baba Bir Picasso Gerek' oyunu ile 12. Afife Tiyatro Ödülleri'nde 'Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu' ödlünü aldı.

        2014 yılında yayınlanan "Paşa Gönlüm" dizisinde "Paşa Dede" rolünde oynayan Sezai Altekin, son olarak "İlişki Durumu: Karışık" dizisi ile televizyonda izleyici karşısına çıkmıştı.

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        #sezai altekin
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