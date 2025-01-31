Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe yollarına play-off'tan devam ederken, Beşiktaş ise Avrupa'ya lig etabında veda etti. Lig etabını 14. sırada bitiren Galatasaray ve 24. sıradan play-off bileti alan Fenerbahçe'nin play-off turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu. İşte detaylar...
UEFA Avrupa Ligi'nde 'lig etabı' oynanan 18 maçla sona ererken, temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray, play-off turunda mücadele etmeye hak kazandı.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax'a 2-1 yenildi. Kazanması halinde ilk 8'de yer alıp direkt son 16 turuna yükselecek olan sarı-kırmızılılar, sahadan mağlup ayrılıp bu fırsatı değerlendiremedi.
Lig etabını 13 puanla 14. sırada tamamlayan Cimbom, "Kupa 2"de son 16 turu için play-off oynayacak.
Fenerbahçe ise deplasmanda Danimarka temsilcisi Midtjylland ile 2-2 berabere kaldı ve lig etabını 10 puanla 24. sırada bitirip play-off biletini kaptı.
UEFA Avrupa Ligi'nde yollarına devam eden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın play-off turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu.
G.SARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ: AZ ALKMAAR VEYA MIDTJYLLAND
Lig etabını 14. sırada bitiren Cimbom, play-off turu kura çekiminde lig etabını 19. tamamlayan Hollanda ekibi AZ Alkmaar veya 20. basamakta yer alan Danimarka temsilcisi Midtjylland ile eşleşecek.
Sarı-kırmızılılar, play-off'u geçmesi halinde son 16 turunda Manchester United veya Tottenham'ın rakibi olacak.
F.BAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ: BODO/GLIMT VEYA ANDERLECHT
Lig etabını 24. sırada noktalayarak son sıradan play-off biletii alan Fenerbahçe ise ilk etabı 9. sırada bitiren Norveç ekibi Bodo/Glimt ya da 10. basamaktan play-off'a giren Belçika ekibi Anderlecht ile rakip olacak.
Sarı-lacivertliler play-off'u geçmesi durumunda son 16 turunda Olympiakos ya da Rangers ile karşı karşıya gelecek.