Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı asgari ücreti geçti

Türk-İş, Ocak ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

AÇLIK SINIRI 2025'İN İLK AYINDA ASGARİ ÜCRETİ GEÇTİ

TÜRK-İŞ Konfederasyonu tarafından, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay, düzenli olarak yapılan araştırmanın 2025 Ocak ayı sonucuna göre Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 22.131,06 TL'ye; gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 72.088,14 TL'ye; bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti' de aylık 28.756,29 TL 'ye yükseldi.

REKLAM

Böylece açlık sınırı 2025'in ilk ayından asgari ücreti geçmiş oldu.

TÜRK-İŞ'in verilerine göre mutfak enflasyonu verilerindeki Ocak 2025 itibariyle olan değişim de açıklandı. Buna göre Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin 'gıda için' yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 4,97 oranında gerçekleşti. On iki aylık değişim oranı yüzde 47,06 oldu. Yıllık ortalama artış ise yüzde 60,30 olarak gerçekleşti.

Açıklamada geçim şartlarının çalışanların temel sorunu olmaya devam ettiği belirtilirken, asgari ücretli çalışanların ve asgari ücretin altında aylık alan emeklilerin yaşama koşullarının gelirlerine yapılan artışa rağmen iyileşmediği vurgulandı.