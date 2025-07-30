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        Haberler Gündem Güncel TIR'ın yakıt deposu patladı! 10 yaşındaki Berat hayatını kaybetti! | Son dakika haberleri

        TIR'ın yakıt deposu patladı! 10 yaşındaki Berat hayatını kaybetti!

        Mardin'de bir sanayi sitesinde park halinde olan TIR'ın yakıt deposu patladı. Dehşet dolu anlarda TIR'ın içerisinde ve çevresinde olan 7 kişi yaralandı. Önceki gün meydana gelen olayda ise acı haber geldi. Patlamada ağır yaralanan 10 yaşındaki Berat Taş hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 15:00 Güncelleme: 30.07.2025 - 15:00
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        Yakıt deposu patladı! 10 yaşındaki Berat hayatını kaybetti!
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        Mardin'in Artuklu ilçesinde bir TIR’ın yakıt deposunda meydana gelen patlamada ağır yaralanan Berat Taş (10), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre olay, 28 Temmuz’da Artuklu ilçesi Ofis Mahallesi’ndeki Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Park halindeki TIR’ın yakıt deposunda, henüz bilinmeyen nedenle patlama oldu.

        Patlamada Berat Taş, Hakan T. (33), Eymen T. (5), Mahsun T. (43), Osman T. (29), Abdulkadir T. (35) ve Halise T. (60) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki müdahalesinin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Berat Taş, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Berat’ın cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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