Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen, İstanbul'a geliyor!

75 milyon Euro'nun 40 milyonunu peşin, 35 milyonunu ise 2026 yılı sonuna kadar İtalyan kulübüne ödemeyi taahhüt eden sarı-kırmızılı yönetim, 5 milyon Euro da bonus maddelerinden doğan bir bedel ödeyecek. Galatasaray ayrıca, Osimhen'in sonraki satışından elde edilen ücretin %10'unu da Napoli'ye ödeyecek.