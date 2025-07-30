Gece yarısı silah sesleri yankılandı! Ölü ve yaralılar var!
Van'da iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle silahlı kavga çıktı. Feci olayda 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı
Van'ın Erciş ilçesinde, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan akraba iki ailenin silahlı kavgasında Ahmet Çolak (60) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
DHA'nın haberine göre olay, dün saat 22.00 sıralarında Erciş ilçesi Salihiye Mahallesi'nde meydana geldi.
SİLAH SESLERİNE KOŞTULAR
Cadde üzerindeki bir marketin önünde, arazi anlaşmazlığı yaşadıkları ileri sürülen akraba iki ailenin üyeleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada 1'i ağır 3 kişi silahla yaralandı. Silah sesleri üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri olaya müdahale ederken, yaralı 3 kişi, ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Çolak, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.