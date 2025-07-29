Donald Trump: Rusya'ya 10 gün veriyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'ya ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Trump, Rusya'ya 10 gün verdiğine ilişkin açıklamasını yinelerken, 10 günün bugünden itibaren başladığını ifade etti.

ABD Başkanı, anlaşma olmaması durumunda, Rusya'ya tarife uygulanacağını belirtirken "Tarifelerimiz onları etkileyebilir ya da etkilemeyebilir." şeklinde konuştu.

Trump, açıklamaları ile ilgili Rusya'dan herhangi bir cevap almadığını ve bunun bir utanç olduğunu dile getirirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna Savaşı'nın devam ettirmek istediğini işaret etti.

Gazze'deki insani durum hakkında da konuşan Trump, çocukların açlık yaşadığını ve gıda desteği sağlayacaklarını belirtti.

ABD Başkanı, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile olası görüşmesine de değinirken "Şi görüşmek istiyor, muhtemelen bu yılın sonundan önce gerçekleşecek." dedi.

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RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'da ateşkes için Rusya'ya verdiği "50 günlük" süreyi kısaltacağı yönündeki açıklamasını kayda aldıklarını belirterek, "Ukrayna meselesinin barış yoluyla çözümüne ve çözüm sürecinde çıkarlarımızın sağlanmasına bağlı kalıyoruz." dedi.