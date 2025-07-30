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        Haberler Spor Transfer Victor Osimhen'den Galatasaray paylaşımı! - Futbol Haberleri

        Victor Osimhen'den Galatasaray paylaşımı!

        Galatasaray, Victor Osimhen transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar transferi açıklamaya hazırlanırken, Osimhen'den flaş bir paylaşım geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2025 - 01:29 Güncelleme: 30.07.2025 - 01:44
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        Victor Osimhen'den Galatasaray paylaşımı!
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        Galatasaray, dünyaca ünlü forvet Victor Osimhen transferinde mutlu sona çok yakın. Sarı-kırmızılılar, Napoli ile uzun süredir yürüttüğü pazarlıkların ardından büyük ölçüde anlaşma sağladı.

        İSTANBUL'A GELİYOR

        HT Spor'dan Çağatay Çelik'in haberine göre; Victor Osimhen'in Galatasaray'a transferini tamamlamak üzere önümüzdeki saatlerde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Nijeryalı golcünün sağlık kontrolleri ise perşembe günü gerçekleştirilecek.

        OSIMHEN'DEN PAYLAŞIM GELDİ!

        Nijeryalı futbolcu, sosyal medya hesabından Galatasaray için paylaşımda bulundu.

        İşte Osimhen'in paylaşımı:

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