Victor Osimhen'den Galatasaray paylaşımı!
Galatasaray, Victor Osimhen transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar transferi açıklamaya hazırlanırken, Osimhen'den flaş bir paylaşım geldi.
Galatasaray, dünyaca ünlü forvet Victor Osimhen transferinde mutlu sona çok yakın. Sarı-kırmızılılar, Napoli ile uzun süredir yürüttüğü pazarlıkların ardından büyük ölçüde anlaşma sağladı.
İSTANBUL'A GELİYOR
HT Spor'dan Çağatay Çelik'in haberine göre; Victor Osimhen'in Galatasaray'a transferini tamamlamak üzere önümüzdeki saatlerde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Nijeryalı golcünün sağlık kontrolleri ise perşembe günü gerçekleştirilecek.
OSIMHEN'DEN PAYLAŞIM GELDİ!
Nijeryalı futbolcu, sosyal medya hesabından Galatasaray için paylaşımda bulundu.