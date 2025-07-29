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        Haberler Spor Transfer Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı! - Futbol Haberleri

        Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı!

        Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesinin 2028'e kadar uzatıldığını TFF'ye bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 18:55 Güncelleme: 29.07.2025 - 19:18
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        Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı!
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        Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.

        Sarı-kırmızılı kulüpten Türkiye Futbol Federasyonuna yapılan bildirimde, 25 yaşındaki milli futbolcuyla 2028'e kadar yeni sözleşme imzalandığı aktarıldı.

        Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'da 3 Süper Lig, 1'er Türkiye Kupası ile Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

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