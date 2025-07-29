Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel 1 haftalık hava tahminini yazdı

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, bu hafta yaşanabilecek hava durumunu kaleme aldı. Öztel yazısında şu değerlendirmede bulundu:

İSTANBUL'DA ÇARŞAMBA YAĞMUR GÖRÜLEBİLİR

Türkiye’de hava bazı bölgelerde nihayet değişmek üzere, Ukrayna-Kırım-Karadeniz rotasıyla Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege’ye sokulacak bir soğuk cephenin etkisine gireceğiz. Fakat bu hava taşınımının serin kısmı yer seviyesinde, yukarı seviyelerde halen güneybatıdan gelen sıcak havanın etkisindeyiz. Farklı yüksekliklerde farklı rüzgarların eseceği, hava karışımı ile İstanbul’da yağmur görebileceğimiz bir çarşamba günü olabilir.

TOKAT-GÜMÜŞHANE HATTINDA GÖK GÜRÜLTÜLÜ YAĞMUR

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Uzun zamandan sonra yağmur ihtimali var, ancak sadece metrekareye 1-2 milimetre kadar yağmasını bekliyoruz. İstanbul’un kuzey ilçeleri ile Boğaziçi çevresinde gök gürültülüsü de duyulabilir. Karadeniz kıyı hattında da yer yer yağmur görülebilir. 30 Temmuz Çarşamba ayrıca Karadeniz’in iç kesimlerinde rekor sıcaklıklara ulaşan Tokat-Gümüşhane çevresinde öğleden sonra gök gürültülü yağabilir.

HAVA TAHMİNLERİNİ YAKINDAN TAKİPTE FAYDA VAR

31 Temmuz Perşembe ise bugün şiddetli yağışların başladığı Romanya-Bulgaristan üzerinden Edirne-İpsala çevresine kuvvetli sağanaklar sokulabilir. Perşembe günü Trakya’da olası su baskınları yaşanabilir, lokal dolu yağışı ve yine lokal olarak kuvvetli sağanaklar düşebilir. Çankırı-Çorum-Ankara çevresinde de Perşembe biraz yağabilir fakat başkentin merkezi semtlerinde henüz yağmur beklenmiyor. Hafta sonu (2-3 Ağustos) ise Ankara’da gök gürültülü yaz yağmurları ihtimalleri var. Ankara’nın bu cumartesi ve pazar için hava tahminlerini yakından takip etmekte yarar var.

DOĞU ANADOLU ÖNEMLİ BİR YAĞMUR BEKLENTİSİ YOK Aşırı sıcakların etkisindeki Güneydoğu Anadolu ise Ağustos ayına 5°C kadar daha serin girecek. Bugün 43-44°C’ye varan gölge sıcaklıkları Diyarbakır’da 38-39°C’ye kadar gerilebilir. Doğu Anadolu’ya uzanan Basra sıcakları Sivas ve Erzurum gibi merkezleri dahi 40°C’ye yaklaştırdı. 1-2 Ağustos’tan itibaren Doğu Anadolu’da hava serinleyecek fakat şimdilik önemli bir yağmur beklentisi yok. KARABÜK-GEREDE-BOLU HATTINDA KUVVETLİ YAĞIŞ REKLAM Karadeniz’de fındık toplama faaliyetleri başlıyor, havada ise yağmur var. Zayıf ve orta kuvvetli yağmurlar Rize, Trabzon ve Giresun çevrelerinde görülürken, Samsun-Bartın kıyıları çoğunlukla güneşli kalacak. 31 Temmuz - 1 Ağustos aynı zamanda yangınların büyük hasar verdiği Karabük’te yağmur bekliyoruz. Hatta Karabük-Gerede-Bolu arasında kuvvetli yağış görülebilir. Hava sıcaklıkları bu yağış beklenen alanda 28°C’ye kadar gerileyecek. Doğanın ve canlıların aradığı yağmurlar tahminlerde uzun süreli olmasa bile, şu an tüm ülkede aşırı su stresi içindeyiz. Bir avuç çukur suyla dolsa bile, oradan su içmeye gelecek çeşit çeşit canlı görebiliriz.