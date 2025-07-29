Bakan Bayraktar: ABD ile yeni bir LNG anlaşması olabilir

Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geçmişte söz konusu hattın çalışır vaziyette tutulması için çok yatırım yapıldığını kaydetti.

Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani ile Viyana'da OPEC toplantısı sonrasındaki buluşmada söz konusu hatta ilişkin görüştüklerini anımsatan Bakan Bayraktar, şöyle devam etti:

"Türkiye-Irak Ham Petrol Boru Hattı'nda 1,5 milyon varil kapasite var. Şu anda malum bir akış yok. Aktığı zamanda da zaten hiçbir zaman tam kapasite olmadı. Biz bu hattı çalışır vaziyette tutmak için geçtiğimiz yıllarda çok yatırım yaptık. Yeni anlaşma taslağında bu hattın 'full' (tam kapasite) kullanılmasını sağlayacak bir mekanizmanın olması lazım dedik. Gönderdiğimiz metin de o minvalde bir metin."

REKLAM

Bayraktar, metinde hattın güneye uzatılmasına yönelik bir seçenek bulunduğunu belirterek, "Hattın tamamının Irak'tan gelen petrolle dolması gerekmiyor. O rakamlara gelebilmek için zaten hattın güneye ulaşması lazım. Irak'ta mevcutta orta noktaya kadar getirdikleri bir hat var. O hattın akıbeti ne oldu, ne olacak, nereye gidecek bilmiyoruz. En son Hürmüz konusu çıktı biliyorsunuz. Bu şunu gösteriyor, aslında ihracat rotasını çeşitlendirmek onlar için de iyi. Hattın tamamlanması için son tarih olarak 2026 Temmuz'u verdik. Ondan önce de bitmesinde fayda olur." değerlendirmesinde bulundu.