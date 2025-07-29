Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.550,06 %0,08
        DOLAR 40,5744 %0,07
        EURO 47,0091 %-0,03
        GRAM ALTIN 4.337,73 %0,35
        FAİZ 40,52 %0,15
        GÜMÜŞ GRAM 49,82 %0,02
        BITCOIN 118.784,00 %0,63
        GBP/TRY 54,1930 %0,01
        EUR/USD 1,1576 %-0,11
        BRENT 70,48 %0,63
        ÇEYREK ALTIN 7.092,18 %0,35
        Haberler Ekonomi Enerji Bakan Bayraktar: ABD ile yeni bir LNG anlaşması olabilir - Enerji Haberleri

        Bakan Bayraktar: ABD ile yeni bir LNG anlaşması olabilir

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye-Irak Ham Petrol Boru Hattı'nın günlük 1,5 milyon kapasitesi olduğunu ancak hiçbir zaman tam kapasiteye ulaşmadığını belirterek, "Biz bu hattı çalışır vaziyette tutmak için geçtiğimiz yıllarda çok yatırım yaptık. Yeni anlaşma taslağında bu hattın 'full' (tam kapasite) kullanılmasını sağlayacak bir mekanizmanın olması lazım dedik." ifadelerini kullandı. Bayraktar, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile görüşmesine ilişkin de ABD ve Türkiye arasında petrol ve doğalgaz ortak arama faaliyetleri ile küçük modüler reaktörler (SMR) konularının gündemde olduğuna işaret ederek, "Özellikle, halen de devam ettiği için uzun dönemli LNG kontratları önemli. Bunlar çok hızlı somuta dönebilecek şeyler. Yeni bir LNG anlaşması olabilir" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 29.07.2025 - 12:58 Güncelleme: 29.07.2025 - 12:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        "ABD ile yeni bir LNG anlaşması olabilir"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geçmişte söz konusu hattın çalışır vaziyette tutulması için çok yatırım yapıldığını kaydetti.

        Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani ile Viyana'da OPEC toplantısı sonrasındaki buluşmada söz konusu hatta ilişkin görüştüklerini anımsatan Bakan Bayraktar, şöyle devam etti:

        "Türkiye-Irak Ham Petrol Boru Hattı'nda 1,5 milyon varil kapasite var. Şu anda malum bir akış yok. Aktığı zamanda da zaten hiçbir zaman tam kapasite olmadı. Biz bu hattı çalışır vaziyette tutmak için geçtiğimiz yıllarda çok yatırım yaptık. Yeni anlaşma taslağında bu hattın 'full' (tam kapasite) kullanılmasını sağlayacak bir mekanizmanın olması lazım dedik. Gönderdiğimiz metin de o minvalde bir metin."

        REKLAM

        Bayraktar, metinde hattın güneye uzatılmasına yönelik bir seçenek bulunduğunu belirterek, "Hattın tamamının Irak'tan gelen petrolle dolması gerekmiyor. O rakamlara gelebilmek için zaten hattın güneye ulaşması lazım. Irak'ta mevcutta orta noktaya kadar getirdikleri bir hat var. O hattın akıbeti ne oldu, ne olacak, nereye gidecek bilmiyoruz. En son Hürmüz konusu çıktı biliyorsunuz. Bu şunu gösteriyor, aslında ihracat rotasını çeşitlendirmek onlar için de iyi. Hattın tamamlanması için son tarih olarak 2026 Temmuz'u verdik. Ondan önce de bitmesinde fayda olur." değerlendirmesinde bulundu.

        "ABD ile yeni bir LNG anlaşması olabilir"

        Bayraktar, Türkiye'de hava sıcaklıklarının artmasıyla elektrik talebinin arttığını ancak elektrik üretim hatlarında bir sorun yaşanmadığını aktardı.

        Elektrikte tüketim rekorları kırıldığını vurgulayan Bayraktar, "Yangınlardan etkilenmesinden korktuğumuz santralleri kapatmak durumunda kaldık. Ondan dolayı birkaç saatlik bir sıkıntımız oldu ama sorun olmadı. Bandırma'da santrale yaklaşan bir yangın söz konusu oldu. Onun dışında bir şey yok." değerlendirmesinde bulundu.

        Bayraktar, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile görüşmesine ilişkin de ABD ve Türkiye arasında petrol ve doğalgaz ortak arama faaliyetleri ile küçük modüler reaktörler (SMR) konularının gündemde olduğuna işaret ederek, "Özellikle, halen de devam ettiği için uzun dönemli LNG kontratları önemli. Bunlar çok hızlı somuta dönebilecek şeyler. Yeni bir LNG anlaşması olabilir." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Günlük fiyat marjı düşürüldü
        Günlük fiyat marjı düşürüldü
        BBC'nin ünlü muhabiri: İsrail bunu görmemizi istemiyor
        BBC'nin ünlü muhabiri: İsrail bunu görmemizi istemiyor
        İsrailli bakandan tepki çeken açıklama
        İsrailli bakandan tepki çeken açıklama
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Kurşun yağdırdığı oğullarını tekmeledi!
        Kurşun yağdırdığı oğullarını tekmeledi!
        Barış Alper'e Premier Lig kancası!
        Barış Alper'e Premier Lig kancası!
        Yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı kararı daha
        Yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı kararı daha
        Çankırı'da heyecan verici keşif! 9 milyon yıllık
        Çankırı'da heyecan verici keşif! 9 milyon yıllık
        25 ayda 3 kez karakolluk oldu
        25 ayda 3 kez karakolluk oldu
        Kapadokya mutfağı Michelin Rehberi'nde
        Kapadokya mutfağı Michelin Rehberi'nde
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        Çin talebiyle 300 bin H20 çip siparişi
        Çin talebiyle 300 bin H20 çip siparişi
        Öldürdüğü eski karısının fotoğrafını kardeşine gönderdi!
        Öldürdüğü eski karısının fotoğrafını kardeşine gönderdi!
        Ufukta ayrılık var!
        Ufukta ayrılık var!
        Yeni yatı 1.5 milyon Euro
        Yeni yatı 1.5 milyon Euro
        Bursa yangınında son durum
        Bursa yangınında son durum
        Karabük'teki orman yangını devam ediyor! İşte son durum
        Karabük'teki orman yangını devam ediyor! İşte son durum
        Fitness salonu mu pilates stüdyosu mu?
        Fitness salonu mu pilates stüdyosu mu?
        Gökalp İçer tutuklandı
        Gökalp İçer tutuklandı