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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, toplanan imza sayısını açıkladı! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, toplanan imza sayısını açıkladı!

        Fenerbahçe, olağanüstü kongre için Medeni Kanun 75. maddesine göre 8.468, Fenerbahçe Spor Kulübü tüzüğüne göre 7.982 geçerli imza toplandığını, 1.023 imzanın da geçersiz olduğunu duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2025 - 19:10 Güncelleme: 29.07.2025 - 19:10
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        Fenerbahçe, toplanan imza sayısını açıkladı!
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        Fenerbahçe, olağanüstü kongre için Medeni Kanun 75. maddesine göre 8.468, Fenerbahçe Spor Kulübü tüzüğüne göre 7.982 geçerli imza toplandığını duyurdu.

        İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

        Olağanüstü Genel Kurul çağrısına ilişkin imza süreci ile ilgili olarak Fenerbahçe Spor Kulübü Sicil Kurulu kendilerine teslim edilen İmza Beyannameleri üzerinde gerekli incelemeleri tamamlayarak 25.07.2025 tarihinde detaylı raporunu Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreterliği'ne sunmuştur.

        Raporda özetle;

        Tüzüğü'nün 20/3. maddesi uyarınca değerlendirilmek üzere kendilerine 9.954 imza beyannamesi teslim edildiğini,

        Beyannamelerin çeşit ve içerik bakımından birbirinden farklı olması sebebiyle 10 ayrı kategoride değerlendirildiğini,

        Buna göre usulüne uygun beyannameler;

        • Doğrudan noterde düzenlenen beyannameler

        • Dışarıda hazırlandığı halde imzası noter huzurunda atılan beyannameler

        • Dışarıda imzalanan ve noter huzurunda yeniden imzalanan beyannameler

        • Büyükelçilik ve konsolosluklarda düzenlenen beyannameler olarak ayrılırken

        Usulüne uygun olmayan beyannameler;

        • İmzası noter tarafından tasdik edilmemiş beyannameler

        • Beyanname imza tasdiki olarak düzenlenmemiş olanlar

        • Fotokopi şeklinde teslim edilmiş olan beyannameler

        • Doğrudan fotoğraf şeklinde teslim edilmiş olan beyannameler

        • Yurt dışı noterlerinde düzenlenen ancak apostil şerhi bulunmayan beyannameler

        • Noter emaresi olmayan beyannameler olarak tespit edilmiştir.

        Sicil Kurulu tarafından yapılan kontrol neticesinde;

        - Bu beyannameler içerisinde 271 kongre üyesine ait toplam 551 adet mükerrer beyanname bulunduğu tespit edilmiş; 280 adet mükerrer beyanname çıkarılmıştır.

        - Toplam 37 kişinin beyannamesi imza sahiplerinin kongre üyesi olmaması nedeniyle geçersiz sayılmıştır.

        - Denetim süreci içerisinde, beyannamesi bulunan 22 kongre üyemiz, imzalarını geri çekmiş olduklarından değerlendirme dışı bırakılmıştır.

        - 124 kongre üyemize ait birbirinden farklı noter bilgisi ve yevmiye numarasına sahip beyannameler tespit edilmiştir. Konuyla ilgili olarak ilgili üyelere bilgilendirici SMS ve e-posta gönderimi yapılmış; alınacak yanıtlar doğrultusunda söz konusu beyannameler üzerinde inceleme ve kontrol işlemlerine devam edilecektir.

        Sicil Kurulu tarafından denetleme sonucunda yukarıda belirtilen gerekçelerle geçersiz sayılan ve henüz işlemleri devam eden kongre üyelerine ait beyanname sayıları düşüldükten sonra 9.491 kongre üyesinin beyannamesinin değerlendirilmesi sonucu;

        Durum Beyanname Sayısı Açıklama
        Geçerli 8.468 Medeni Kanun 75. Maddesine Göre
        Geçerli 7.982 FBSK Tüzüğüne Göre
        Geçersiz 1.023 Gerekli Şartları Taşımayanlar

        (*) Beyanname tarihi itibarıyla aidat borcu olan üye sayısı 486'dır.

        Söz konusu tespitler doğrultusunda her bir üyeye SMS ve e-posta yoluyla bilgilendirme yapılmış olup, tarafımıza ulaşacak geri bildirimlere göre yeniden inceleme yapılabilecektir. Bu kapsamda geçerli ya da geçersiz durumu değişen beyannameler olması hâlinde, konu ayrıca Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunulacaktır.

        Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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