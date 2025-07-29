Galatasaray'dan Como'ya Morata yanıtı!
Transfer dönemini hareketli geçiren Galatasaray'da, Alvaro Morata'ya Como talip olmuştu. İtalyan kulübü sarı-kırmızılılara teklifini iletirken, yıldız ismin transferiyle ilgili karar verildi.
Devre arasında Galatasaray'ın Milan'dan kiraladığı Alvaro Morata konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Osimhen'i transfer etmeye hazırlanan ve kadrosunda Icardi'yi de bulunduran sarı-kırmızılıların, İspanyol golcüyle ilgili kararı merak ediliyordu.
COMO'NUN TEKLİFİNE RET!
İtalyan basınından Tutto Mercato Web; Galatasaray'ın Como'nun Morata için yaptığı 4 milyon Euro'luk teklifi kabul etmediğini yazdı.
G.Saray'ın yıldız santrforu ilk 11 oyuncusu olarak gördüğü ve önümüzdeki sezon da kadrosunda tutmak istediği haberin detaylarında yer aldı.
"MİLAN VE MORATA İLE ANLAŞTIK"
Geçtiğimiz günlerde Como Başkanı Mirwan Suwarso yaptığı açıklamada, "Alvaro Morata için Milan ile anlaşma sağladık, oyuncu ile de anlaşmamız tamam." ifadelerini kullanmıştı.
"YAPMAMIZ GEREKENİ YAPTIK"
Suwaro ayrıca topun artık Galatasaray'da olduğunu belirterek, "Galatasaray ile Milan konuşmalı. Biz yapmamız gereken her şeyi yaptık." demişti.