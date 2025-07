New York saldırganı arkasında NFL'i suçlayan bir not bırakmış | Dış Haberler

New York saldırganı arkasında NFL'i suçlayan bir not bırakmış New York Belediye Başkanı Eric Adams, Manhattan'daki bir gökdelende ateş açan, 6 kişiyi öldüren ve daha sonra intihar eden silahlı saldırganın, beyninde oluşan hasar nedeniyle Ulusal Futbol Ligi NFL'i suçlayan bir not bıraktığını duyurdu. Saldırganın öldürdüğü kurbanlardan birisi, milyar dolarlık bir yatırım fonu olan Blackstone'un yöneticisi.

