New York saldırganı arkasında NFL'i suçlayan bir not bırakmış

New York Belediye Başkanı Eric Adams, Manhattan'daki bir ofis binasında ateş açan silahlı saldırganın, beyninde oluşan hasar nedeniyle Ulusal Futbol Ligi'ni suçlayan anlaşılan bir not bıraktığını söyledi.

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Adams, "Üzerinde bir not vardı. Notta, temaslı sporlara katılanlar için bilinen bir beyin hasarı olan CTE'ye sahip olduğunu hissettiğini ima ediyordu. Sakatlığı için NFL'i suçluyor gibi görünüyordu" dedi.

Saldırganın saldırdığı gökdelen, NFL'in genel merkezine ev sahipliği yapıyor.

27 yaşındaki silahlı saldırgan Shane Tamura, 6 kişiyi öldürdüğü saldırıdan kısa bir süre sonra Park Avenue gökdeleninin 33. katında kendini göğsünden vurarak yaşamına son verdi.

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Öldürülen kurbanlar arasında Bangladeş'ten ABD'ye göç eden New York Polis Departmanı memuru 36 yaşındaki Didarul Islam ve Wall Street Journal'ın konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberine göre, bir Blackstone adlı yatırım yönetimi firmasının yöneticisi de bulunuyor.

Firmanın diğer çalışanları hastanede tedavi görüyor.