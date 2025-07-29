Beşiktaş, KAP'a bildirdi: Gedson Fernandes

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in Spartak Moskova'ya transferi konusunda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Kulüpten yapılan KAP bildiriminde, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Gedson Carvalho Fernandes'in, Rusya'nın FC Spartak-Moscow JSC kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

YÜZDE 50'SİNİ DE ALMIŞTI

Benfica ile yapılan anlaşma gereği Gedson Fernandes2in bonservisinin yarısını elinde bulunduran siyah-beyazlılar, Portekizli yıldızın bonservisinin kalan %50'lik kısmını da satın aldı.

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Beşiktaş Kulübü, Gedson'un bonservisinin %50'si için Portekiz kulübüne 10 milyon Euro ödeneceğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen, Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanan açıklamada, "Şirketimiz, profesyonel futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in transfer sözleşmesinde bulunan 'Oyuncunun ileride başka bir kulübe kiralanması ya da satılması durumunda, elde edilecek gelir kulübümüz ve Benfica arasında yüzde 50-yüzde 50 olarak paylaşılacaktır.' maddesindeki yüzde 50'lik payı Benfica kulübünden 10 milyon avro karşılığında satın almıştır." ifadeleri kullanıldı.