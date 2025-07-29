New York'ta gökdelene silahlı saldırı: 6 ölü
ABD'nin New York kentindeki bir gökdelene silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1'i polis memuru 5 kişi hayatını kaybetti. Saldırganın ise olay yerinde intihar ettiği bildirildi
Giriş: 29.07.2025 - 06:31 Güncelleme: 29.07.2025 - 06:57
New York'un Manhattan bölgesinde bulunan bir gökdelende silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1'i polis memuru 5 kişi hayatını kaybettiği, saldırganın ise olay yerinde intihar ettiği belirtildi.Fotoğraf: AA
New York Polis Departmanı (NYPD) tarafından "yalnız tetikçi" olarak tanımlanan saldırganın 27 yaşındaki Shane Devon Tamura olduğu açıklandı.
*Haberin ilk fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.
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