New York'ta gökdelene silahlı saldırı: 6 ölü

New York'un Manhattan bölgesinde bulunan bir gökdelende silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1'i polis memuru 5 kişi hayatını kaybettiği, saldırganın ise olay yerinde intihar ettiği belirtildi.

Fotoğraf: AA

New York Polis Departmanı (NYPD) tarafından "yalnız tetikçi" olarak tanımlanan saldırganın 27 yaşındaki Shane Devon Tamura olduğu açıklandı.

*Haberin ilk fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.