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        Yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı kararı daha

        İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 25 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi

        Giriş: 29.07.2025 - 07:43 Güncelleme: 29.07.2025 - 08:15
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        Yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı kararı daha
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik devam eden yolsuzluk soruşturması kapsamında 25 kişi için daha gözaltı kararı verildi.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İSFALT ve İETT'de yapılan ihalelere fesat karıştırıldığı iddiası üzerine harekete geçti.

        Soruşturma kapsamında, ihale yetkililerinden oluşan 25 kişi için gözaltı kararı verildi.

        Şüphelilerin; İstanbul, Antalya, Çanakkale, Trabzon, Bursa ve Giresun’da gözaltına alınması için çalışma başlatıldı.

        Operasyonda 20 zanlı gözaltına alındı.

        Diğer 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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