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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti - İş-Yaşam Haberleri

        IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

        Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonomik büyüme tahminlerini bu yıl için yüzde 3'e ve gelecek yıl için yüzde 3,1'e yükseltti. Raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl ve gelecek yıla ilişkin büyüme tahminlerinde yukarı yönlü revizyona gidildi. Raporda, Türk ekonomisinin bu yıl yüzde 3, gelecek yıl 3,3 büyümesinin beklendiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 16:09 Güncelleme: 29.07.2025 - 16:11
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        IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
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        IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun temmuz sayısını "Küresel Ekonomi: Süregelen Belirsizlik Ortamında Zayıf Dayanıklılık" başlığıyla yayımladı.

        Raporda, küresel ekonomik büyümenin 2025'te yüzde 3 ve 2026'da 3,1 olmasının beklendiği bildirildi.

        Dünya ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmininin nisan ayında yayımlanan tahminlere kıyasla 0,2 puan daha yüksek olduğu belirtilen raporda, 2026 tahmininin de 0,1 puan yüksek olduğu kaydedildi.

        IMF'nin nisan ayında yayımlanan tahminlerinde, dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 2,8, gelecek yıl yüzde 3 büyümesi öngörülmüştü.

        Raporda, büyüme tahminlerindeki yükselişin; yüksek gümrük vergileri beklentisiyle tahmin edilenden daha güçlü şekilde öne çekilen talepleri, nisan ayında açıklanandan daha düşük ortalama tarife oranlarını, ABD dolarının zayıflamasının da etkisiyle finansal koşullardaki iyileşmeyi ve bazı büyük ekonomilerdeki mali genişlemeyi yansıttığı aktarıldı.

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        - Ekonomik görünüme yönelik riskler aşağı yönlü

        Küresel manşet enflasyonunun 2025'te yüzde 4,2'ye, 2026'da yüzde 3,6'ya gerilemesinin beklendiği belirtilen raporda, bu seyrin nisan ayındaki tahminle benzer doğrultuda olduğu kaydedildi.

        Raporda, enflasyonun ABD'de hedefin üzerinde kalmaya devam edeceğinin, diğer büyük ekonomilerde ise daha ılımlı seyredeceğinin öngörüldüğü ifade edildi.

        Ekonomik görünüme yönelik risklerin aşağı yönlü olduğu belirtilen raporda, efektif tarife oranlarındaki artışın daha zayıf büyümeye yol açabileceği aktarıldı.

        Raporda, yüksek düzeydeki belirsizliğin, ekonomik faaliyet üzerinde daha fazla baskı oluşturmaya başlayabileceği de vurgulandı.

        Jeopolitik gerilimlerin küresel tedarik zincirlerini sekteye uğratabileceği ve emtia fiyatlarını yukarı çekebileceği uyarısında bulunulan raporda, daha büyük bütçe açıkları veya artan riskten kaçınma eğiliminin uzun vadeli faiz oranlarını yükseltebileceği ve küresel finansal koşulları sıkılaştırabileceği kaydedildi.

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        Raporda, olumlu senaryoda, ticaret müzakerelerinin öngörülebilir bir çerçeveye ulaşması ve tarifelerde düşüş sağlanması halinde küresel büyümenin ivme kazanabileceği ifade edildi.

        Türkiye ekonomisinin büyüme tahminleri yukarı yönlü revize edildi

        Ülkelerin ekonomik büyüme tahminlerinin de paylaşıldığı raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl ve gelecek yıla ilişkin büyüme tahminlerinde yukarı yönlü revizyona gidildi.

        Raporda, Türk ekonomisinin bu yıl yüzde 3, gelecek yıl 3,3 büyümesinin beklendiği bildirildi.

        IMF, nisan ayındaki tahminlerinde, Türk ekonomisinin bu yıl yüzde 2,7, gelecek yıl 3,2 büyümesini öngörmüştü.

        ABD ve AB ekonomilerinin bu yılki büyüme tahminlerinde yukarı yönlü revizyon

        ABD ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin 2025 yılı için yüzde 1,8'den 1,9'a çıkarıldığı kaydedilen raporda, ülke ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme tahmininin 1,7'den yüzde 2'ye yükseltildiği aktarıldı.

        Raporda, Avro Bölgesi ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 0,8'den yüzde 1'e çıkarıldığı, 2026 yılı için ise 1,2 olarak korunduğu belirtildi.

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        Almanya'nın büyüme tahminin bu yıl için yüzde 0'dan 0,1'e çıkarıldığı ve gelecek yıl için 0,9 olarak sabit tutulduğu kaydedilen raporda, Fransa ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin bu yıl için yüzde 0,6 ve gelecek yıl için yüzde 1 olarak korunduğu bildirildi.

        Raporda, İtalya ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 0,4'ten 0,5'e çıkarıldığı ve gelecek yıl için yüzde 0,8'de tutulduğu, İspanya ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin de bu yıl için yüzde 2,5 ve gelecek yıl için yüzde 1,8 olarak korunduğu kaydedildi.

        IMF'nin raporunda, İngiltere ekonomisinin büyüme beklentisinin bu yıl için yüzde 1,1'den 1,2'ye çıkarıldığı, gelecek yıl için yüzde 1,4'te tutulduğu aktarıldı.

        Japonya ekonomisinin büyüme tahmininin de bu yıl için yüzde 0,6'dan 0,7'ye çıkarılırken, gelecek yıl için yüzde 0,6'dan 0,5'e indirildiği belirtildi.

        Çin ekonomisinin büyüme tahminleri de yukarı yönlü revize edildi

        Raporda, yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülke ekonomileri grubunda Çin ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin bu yıl için yüzde 4'ten 4,8'e ve gelecek yıl için yüzde 4'ten 4,2'ye çıkarıldığı kaydedildi.

        Hindistan ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmininin yüzde 6,2'den 6,4'e ve gelecek yıl için yüzde 6,3'ten 6,4'e çıkarıldığı aktarılan raporda, Rusya ekonomisine ilişkin büyüme tahminin ise bu yıl için yüzde 1,5'ten 0,9'a indirildiği, gelecek yıl için yüzde 0,9'dan yüzde 1'e çıkarıldığı belirtildi.

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