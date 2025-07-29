Starmer'dan Filistin devleti açıklaması

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İsrail'in ateşkesi kabul etmemesi durumunda, eylül ayında Filistin devletini tanıyacaklarını bildirdi.

Starmer, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmemesi ve 2 devletli çözüme bağlı olması gerektiğini belirtti.

İngiltere Başbakanı Starmer, Filistin devletinin tanınmasının daha geniş bir planın parçası olması gerektiğine vurgu yapmış ve bir an önce Gazze'de ateşkes sağlanması gerektiğini dile getirmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin eylül ayında Filistin'i tanıyacağını bildirmiş, bu karar İsrail tarafından sert tepkiyle karşılanmıştı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise, Filistin devletini tanımanın şu an için doğru bir adım olmayacağını belirtti.

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Birleşik Krallık ve Fransa'nın Filistin'i tanıması durumunda, Filistin'i tanıyan devlet sayısı 149'a yükselecek.

MACRON'UN AÇIKLAMASI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a bir mektup göndermiş ve ülkesinin eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanıyacağını bildirmişti.

Macron'un açıklaması sonrası İsrail Başbakanı Netanyahu ve İsrailli bakanlar Macron'a sert tepki göstermişti.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Macron'un kararını gülünç ve ciddiyetten uzak olarak değerlendirirken "Macron İsrail'in güvenliğini temin edemez. Umalım da Paris sokaklarında güvenliği sağlasın." ifadesini kullanmıştı. ABD Başkanı Donald Trump ise, Macron'un sözlerinin bir ağırlığı olmadığını söyleyerek eleştiride bulunmuştu. FİLİSTİN'İ TANIYAN DEVLETLER İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlayan Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından İspanya, Norveç, İrlanda, Slovenya, Ermenistan'ın Filistin'i tanımış ve Filistin'i tanıyan devlet sayısı 147'ye ulaşmıştı. Filistin'i tanımayan ülkeler arasında ise; Almanya, ABD, Hollanda, İtalya, Birleşik Krallık, Japonya, Güney Kore ve Portekiz gibi ülkeler bulunuyor. Türkiye, Filistin'in bağımsızlığını ilânından ardından aynı gün içinde Filistin'i tanıdı. Türkiye ile birlikte 12 ülke daha Filistin'i bağımsızlık ilânının ardından tanımıştı. Fransa'nın ilgili adımıyla birlikte, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 5 daimi üyesinden 3'ü Filistin'i tanımış olacak. Rusya 19 Kasım 1988'de, Çin ise 20 Kasım 1988'de Filistin devletini tanımıştı.