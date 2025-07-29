Katy Perry ile Justin Trudeau, aşk iddialarıyla gündemde

ABD’li pop yıldızı Katy Perry ile Kanada’nın eski başbakanı Justin Trudeau, Montréal’de birlikte akşam yemeğinde görüntülendi. Bu sürpriz buluşma, ikilinin aşk yaşadığı yönündeki iddiaları da beraberinde getirdi.

Bir restoranda baş başa yemek yiyen Katy Perry ile Justin Trudeau’dan aşk iddiasına henüz bir açıklama gelmedi.

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Katy Perry, geçtiğimiz haziran ayında uzun süredir birlikte olduğu oyuncu Orlando Bloom ile yollarını ayırmıştı. 2019'da nişanlanan Perry ile Bloom, inişli çıkışlı bir ilişkinin ardından, 4 yaşındaki kızları Daisy Dove’un iyiliğini ön planda tutarak ayrılık kararı aldıklarını duyurmuştu. Ayrılığı dostane bir şekilde gerçekleştiren Perry ile Bloom, ortak ebeveynlik konusunda iş birliği yapmayı sürdüreceklerini belirtmişti.

Temmuz ayının başında Katy Perry ile Orlando Bloom, İtalya'nın Amalfi kıyılarında Jeff Bezos ve Lauren Sánchez ile tatil yaparken görüntülenmişti. Ancak Bloom, Bezos ve Sánchez’in Venedik’teki düğününe tek başına katıldı. Ünlü oyuncu, düğünün ardından geçirdiği hafta sonunda, 27 yaşındaki meslektaşı Sydney Sweeney ile Venedik sokaklarında yürürken kameralara yansıdı. Bu yakınlık, ikili arasında yeni bir ilişkinin başlayabileceği şeklinde yorumlandı.