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        Haberler Gündem Güncel Bakan Yumaklı: Sadece Bursa yangını devam ediyor | Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        Bakan Yumaklı: Sadece Bursa yangını devam ediyor

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "4 ilimizdeki 5 yangın tamamen kontrol altına alınmış durumda. Ülkemizde devam eden sadece bir yangın var o da Bursa Harmancık'taki orman yangını." açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 29.07.2025 - 13:22 Güncelleme: 29.07.2025 - 13:31
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        Bakan Yumaklı: Sadece Bursa yangını devam ediyor
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        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, "Ülkemizde devam eden sadece bir yangın var, Bursa Harmancık yangını. 5 uçak, 30 helikopter, 855 kara aracıyla müdahalemiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

        Bakan Yumaklı açıklamasında şunları söyledi: "Son 24 saatte ülkemizde 55 yangın çıktı. Bunların içinde büyüme potansiyeli olan yangınlardan biri; Karabük Safranbolu yangınına 7 kilometre mesafede, Merkez ilçeye bağlı Kahyalar Mahallesi’ndeki bir başka yangındı. Bu yangını tamamen kontrol altına aldık. Bir diğeri Uşak Banaz’da Millipark mevkiindeki yangındı. Bu yangını da tamamen kontrol altına aldık.

        "25 SAATTE 55 YANGIN ÇIKTI"

        Karabük – Safranbolu, Antalya – Gazipaşa, Bursa – Kestel yangınları da kısmen kontrol altına alınmış olmasına rağmen, barındırdığı risk sebebiyle tamamen kontrol altına alındı bilgisini bugün paylaşıyoruz. Yani 4 ilimizdeki 5 yangın kontrol altına alındı. Son 24 saatte çıkan toplam 55 yangının tamamı kontrol altına alındı. Ülkemizde devam eden sadece bir yangın var, Bursa Harmancık yangını. 5 uçak, 30 helikopter, 855 kara aracıyla müdahalemiz devam ediyor."

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