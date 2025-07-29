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        Bursa yangınında son durum! Söndürme çalışmaları sürüyor

        Bursa'nın Orhaneli ile Harmancık ilçeleri arasında çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangın bölgesinde toplam 712 araç ve bin 496 personel, alevlere karşı yoğun mücadele yürütülüyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 29.07.2025 - 07:36 Güncelleme: 29.07.2025 - 07:36
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        Bursa yangınında son durum
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        Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangını müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda önceki gün başlayan ve Harmancık ilçesine doğru ilerleyen yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

        Zaman zaman alevlerin yükseldiği ve dumanların yoğunlaştığı bölgede, alevler daha önceden tedbirden tahliye edilen Harmancık ilçesine bağlı kırsal Çakmak Mahallesi'ne yaklaştı.

        Ekiplerce yürütülen yoğun müdahaleyle yangının ilerleyişi durdurulmaya çalışılıyor. Bölge halkı da traktörlerinin arkalarına bağladıkları su dolu tankerlerle ekiplere destek veriyor.

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        Yangın nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılan Orhaneli-Harmancık kara yolunda ulaşım yeniden sağlanmaya başladı.

        712 ARAÇ VE BİN 496 PERSONELLE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

        Bursa’nın Harmancık ve Orhaneli hattında etkili olan orman yangınlarını söndürme çalışmaları, AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde sürdürülüyor.

        Gündüz saatlerinde havadan ve karadan yürütülen müdahale, hava karardıktan sonra yalnızca karadan devam ediyor. Karadan yapılan çalışmalarda 64 müdahale aracı, 422 söndürme aracı, 43 iş makinesi ile 183 tahliye ve destek aracı aktif olarak görev yapıyor. Havadan müdahale kapsamında ise gün batımına kadar 5 uçak ve 30 helikopter çalışmalara destek verdi.

        Yangın bölgesinde toplam 712 araç ve bin 496 personel, alevlere karşı yoğun mücadele yürütürken, Keles ilçesinden de çiftçilerin çalışmalara destek vermek için bölgeye gelmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

        AYŞEGÜL YILDIZ ÇALIŞMALARA SAHADAN DESTEK VERDİ

        Bursa’da başlayarak geniş bir alana yayılan orman yangınlarının ilk anlarından itibaren sosyal medya hesabı üzerinden yardım çağrılarına destek veren ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız, sahada yangın söndürme çalışmalarına destek olurken görüntülendi. Orhaneli-Harmancık yolu üzerinde görülen Yıldız’ın elindeki su bidonuyla alevlerin kontrol altına alındığı alanlarda soğutma çalışmalarına yardımcı olduğu görüldü.

        PATLAK LASTİKLE YARDIMA GİTTİ

        Bölge halkı ve çevredeki çiftçilerin de destek verdiği Harmancık orman yangınına arkasına su tankeri bağlı traktörü ile gelen bir çiftçi, römorkunun sağ arka lastiğinin patlamasına rağmen, ilerleyişini sürdürüp alevlere doğru traktörünü sürmeye devam etti. O anlar, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

        BURSA YANGINI

        Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında 26 Temmuzda başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Harmancık ilçesine bağlı kırsal Dutluca, Ilıcaksu, Çamoğlu, Çatalsöğüt ve Çakmak mahalleleriyle Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar ve Büyükorhan ilçesinin Gedikler Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edilmişti. Yangına ilişkin gözaltına alınan şüpheli de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

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