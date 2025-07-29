Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini bildirdi. Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek bir süre daha devam edecek yüksek sıcaklıklara karşı uyarıda bulunarak, "Yarın İstanbul'da öğleden sonraki saatlerde hafif bir yağış olasılığı gözüküyor. Sistem biraz zayıf, olasılık olarak söylüyoruz; ama kuvvetlenebilir de." dedi. Tek sıcaklıkların etkili olmaya devam edeceğini de belirterek, "Ülke genelindeki bu yüksek sıcaklıklar bu hafta da aslında devam edecek. Özellikle güney bölgelerde yükselen sıcaklıklar var " diye konuştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından hava sıcaklıklarının Türkiye genelinde mevsim normalleri üstünde seyredeceği tahminini paylaştı. Mevcut tahminlere göre, sıcaklık değerlerinin önümüzdeki günlerde de ülke genelinde yüksek değerlerde seyretmesi bekleniyor.

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'YARINDAN İTİBAREN BALKANLAR ÜZERİNDEN SERİN HAVA GİRİŞİ VAR'

Adil Tek, "Yüksek sıcaklıklar bugünlerde yine sürüyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana ayın 19’undan bu yana devam eden yüksek sıcaklıklar var. Ayın 22’sinde daha da yükselmeye başladı ve ayın 26’sında yani 25-26'sında geçtiğimiz Cuma ve Cumartesi ülkenin en yüksek sıcaklıkları ölçüldü bu zamana kadarki. O gün en pik değerlerdi. O günden itibaren birkaç derecelik düşüşler var ama yüksek sıcaklıklar yine sürüyor. Geçtiğimiz hafta Cuma günü ölçülen ayın 25’ inde ölçülen 50.5 derecelik sıcaklık var; Şırnak Silopi’ de ölçüldü. Ölçülen değer bu zamana kadar ülkemizde ölçülmüş en yüksek sıcaklık değeriydi. Aynı gün yine aynı ilimiz içerisinde Cizre’de de 50 dereceye yaklaşan sıcaklıklar vardı. Daha sonra sıcaklıklarda 1-2 derecelik düşüşler yaşandı. İç bölgelerde özellikle başkent Ankara'da Konya, Eskişehir ve İç Anadolu'daki diğer illerimizde bu hafta, dün ve bugün önümüzdeki günlerde 40 derecenin üzerine çıkan sıcaklıklar var. Kuzeyden gelecek bir serin hava var ama sadece kuzey ve kuzeybatı bölgelerimizi bir parça etkileyecek. Güneydeki o sıcak hava akışı, yine devam ediyor. Bunun sebebi de zaten Afrika üzerinde bulunan ve daha doğrusu biraz daha batısında bulunan Azor yüksek basıncının baskısıyla birlikte Afrika üzerindeki sıcağı bize doğru akıtması, bu sebepten yüksek sıcaklıklar meydana geliyor. Ayrıca kuzeyimizde bulunan bir blokaj var; jet rüzgarları diye adlandırdığımız. O blokaj da kuzeyden gelecek serin havanın gelişini önlüyor. Önümüzdeki gün de yani yarından itibaren kuzeyden hafif Balkanlar üzerinden bir serin hava girişi var" dedi.

'ÖĞLEDEN SONRA İSTANBUL İÇİN YAĞIŞ İHTİMALİ GÖZÜKÜYOR' Tek, "Yarın İstanbul'da öğleden sonraki saatlerde hafif bir yağış olasılığı gözüküyor. Sistem biraz zayıf; olasılık olarak söylüyoruz; ama kuvvetlenebilir de. Hatta hiç yağmadan da geçebilir ama öğleden sonra İstanbul için bir yağış ihtimali gözüküyor. Bu sistem yarın Batı Karadeniz ve yurdun doğusuna doğru yani kuzey kesimlerden, Doğu Karadeniz'e doğru kayacak. Oralarda da yer yer lokal yağışları göreceğiz. Özellikle Perşembe günü Edirne ve Çanakkale çevresinde kuvvetli yağış var. İstanbul'da da çok hafif yağış olasılığı yine bulunuyor. Ülke genelindeki bu yüksek sıcaklıklar bu hafta da aslında devam edecek. Özellikle güney bölgelerde yükselen sıcaklıklar var. Tabii kıyı kesimlerde nemle ilgili problemler var. Sıcaklıklar bazen yükselmiyor ama bu sefer de nem çok yükseldiği için hissedilen sıcaklık değerleri artmış oluyor. Kuzeyden gelen serin hava yarın ve önümüzdeki günlerde kuzey kesimlerde sıcaklıkları düşürecek. Önümüzdeki günlerde yine özellikle Ege’nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun çevresi ağırlıklı olarak ve Akdeniz'de Toroslar bölgesi olmak üzere buralarda yağmur şeklinde yağışlar bırakacak gözüküyor" dedi.

"TROPİKAL GECE DENİZE SAHİLİ OLAN KENTLERDE DAHA ETKİN OLUYOR" Adil Tek, "Tropikal gece aslında gece minimum sıcaklığın 20 derecenin altına düşmemesi. Yani gece en düşük sıcaklık 20 derecenin üzerindeyse buna 'Tropikal gece' diyoruz. Özellikle kıyı kentlerde yani denize sahili olan kentlerde daha etkin oluyor. İç bölgelerde gece soğuması biraz daha fazla. Kıyı kentlerde denizin etkisinden dolayı da gece sıcaklıkları çok fazla düşmüyor. Bu kıyılarımızda daha çok hissediliyor. Tabii bununla birlikte, kıyılarda o nem değerlerini de artırıyor. Biz aslında 20 derece normal hava sıcaklığını ölçüyoruz ama orada nem arttığı zaman da hissedilen sıcaklık değerleri daha yukarı seviyelere çıkmış oluyor. Örneğin bulunduğumuz noktada İstanbul'da sıcaklık değerleri şu anda 29 derece. Üsküdar sahilindeyiz 29 derece ama nem değerleri şu anda yüzde 60’ların üzerinde olduğu için de hissedilen sıcaklığımız 34-35 derecelere kadar çıkıyor. İstanbul şu anda çok nemli." dedi. "İSTANBUL'DA GEÇEN SENE TROPİKAL GÜN SAYISI 78 OLMUŞ" Tek tropikal gecenin yanı sıra tropikal gün kavramına da değinerek, "Aslında tropikal geceden farklı olarak da maksimum sıcaklığın 30 derecenin üzerine çıktığı günlere de biz 'Tropikal gün' diyoruz. Tropikal günler de ülkemizde artmaya başladı. Örneğin İstanbul'da geçen sene tropikal gün sayısı 78 gün olmuş. Yani aslında 1970’lerden itibaren yükselen bir trend var. Tropikal gün sayıları gittikçe artıyor. Tabii ki bu da direkt küresel iklim değişikliğinde çok önemli bir işaret olarak önümüzde duruyor" dedi.