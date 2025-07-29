Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokayev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından başlıklar şöyle:

"İpek Yolu'nun günümüzdeki karşılığı olan Hazar geçişli orta koridorun kullanımı ve geliştirilmesi hususunda yapabileceklerimizi istişare ettik. Askeri ve savunma sanayi işbirliğimizi daha ileri taşıyacak somut projeleri görüştük. Güvenlik işbirliği FETÖ olmak üzere gündem başlıklarımız ar asında yer aldı. Kazak turist sayısı her yıl artıyor. Geçtiğimiz sene 900 bine yakın Kazak kardeşimizi ülkemizde ağırladık.

VİZE MUAFİYETİ 90 GÜNE ÇIKTI

Kazakistan Türk vatandaşlarına vize muafiyet süresini 90 güne çıkardı. Değerli kardeşim Tokayev'e teşekkür ediyorum. Eğitim ve kültür konuları her zaman olduğu gibi yine gündemimizdeydi. Türkiye Maarif Vakfı'nın Almatı ve Astana'da birer okul açmaya hazırlandığı müjdesini buradan vermek isterim.

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Bu sene Kazakistan'ın milli şairi Kazak halkının büyük dahisi mütefekkir, Abay Kunanbayev'in 180. doğum yıl dönümü. İsmini Kazak kardeşlerimizle birlikte tüm Türk dünyasının kalbine derin saygıyla yazdıran büyük şairi bu vesile ile rahmetle yad ediyorum. Doğu Akdeniz'den Türkistan'ın ücra köşelerine uzanan coğrafyamızda dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla hareket ediyoruz.

KIBRIS VURGUSU Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde Türk Dünyası'nın güçlenmesi için birlikte çalışıyoruz. Türk Dünyası'nın asli ve ayrılmaz bir unsuru olan Kıbrıs Türkleri ile dayanışmamızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Biraz önce ortak bildiride Kıbrıs Türklerinin eşit ve özden gelen haklarına saygı duyulmasını istişare ettik. GAZZE'DE AÇLIK SİLAH OLARAK KULLANILIYOR Cumhurbaşkanı sayın Tokeyev'le bölgesel ve uluslararası meseleleri de değerlendirdik. Gazze başta olmak üzere Rusya-Ukrayna savaşı ve Afganistan gibi başlıklarla görüş alışverişinde bulunduk. Terör devleti İsrail 22 aydır Filistin halkını canice katlediyor. Gazzeli kardeşlerimize soykırım uyguluyor. Gazze'den Nazi kamplarından çok daha kötü daha vahşi ve insanlık dışı fotoğraflar geliyor. Tüm dünyanın gözleri önünde bir halk açlık ve susuzlukla öldürülüyor. Gazze'deki insani durum felaket boyutundadır. Masum çocuklar ya açlıktan ya da İsrail işgal güçlerinin silahlarından çıkan kurşunlardan dolayı can vermektedir. İsrail'in açlığı bir silah olarak kullanması insanlıktan nasibini almadıklarının en açık göstergesidir. İslam ülkeleri başta olmak üzere herkesin vicdan sahibi tüm ülkelerin, halklarının sesini daha fazla yükseltmesi şarttır. Bu konuda ne yapılması gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz.

Gazze halkına soykırım uygulayanların hukuk ve tarih önünde hesap verdiği günleri de inşallah göreceğiz. Aziz kardeşim Cumhurbaşkanı Tokayev ve kıymetli heyetine ülkemize ziyaretleri için bir kere daha teşekkür ediyorum. Kendisine devlet nişanımızı tevdi edeceğiz. Rabbim dayanışmamızı muhabbetimizi daim eylesin diyorum." TOKAYEV'İN AÇIKLAMALARI Kardeş Türkiye'ye resmi ziyaretle geldiğimden memnuniyet duyuyorum. Bana ve Kazak heyetine misafirperverlik gösteriyrosunuz. Kardeş Türk halkına ve sayın Cumhurbaşkanına teşekkürlerimi bildiriyorum. Türkiye'ye yaptığımız her ziyaretin önemi özeldir. Erdoğan başkanlığında tarihi asrını tarihi başarılarla ve emin adımlarla tamamlamaktadır. Uluslararası dengeli, bilgeli siyaseti sayesinde Türkiye değerli, etkili, samimi saygıya sahip devlete dönüştü. Bunun temelindte Türk halkının bilgeliği ve gücü yatmaktadır. Kazak halkları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye'ye içtenlikle hürmet ediyor. Geleceğinin aydın olmasını dilemektedir. Halklarımızın işbirliğinin güçlenmesi, başarıların çoğalması, ortak hedefe ulaşmak için güçlerimizi birleştirmenin önemi büyüktür. Daha yeni tamamlanan neticeli görüşmeler iki halkın ilişkilerini yeni düzeye çıkaracağına inancım tamdır.