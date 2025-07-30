Patlak lastikle yardıma giden çiftçi, hediye tankeri köy halkı için kabul etti

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçelerindeki orman yangınıyla ilgili söndürme çalışmalarına destek olmak üzere yola çıkan ve traktörüne bağladığı tankerin lastiğinin patlamasına rağmen bölgeye ulaşan çiftçi Ramazan Doğru’ya (64), Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey tarafından yeni tanker hediye edildi. Doğru, hediye tankeri köy halkının kullanması için muhtarlığa verilmek üzere kabul etti.

DHA'nın haberine göre Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde 26 Temmuz günü saat 16.00 sıralarında çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Aynı gece büyük oranda kontrol altına alındıktan sonra, ertesi gün yeniden canlanan alevler geniş bir alana yayıldı.

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Yangının ardından Orhaneli, Büyükorhan ve Harmancık’ta yaşayan çiftçiler, traktörlerinin arkasına bağladıkları tankerlerle bölgedeki ekiplere su takviyesi yaptı. Bursa’nın ilçesine bağlı kırsal Başak Mahallesi’nde çiftçilik yapan Ramazan Doğru’da Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına yardımcı olmak üzere yola çıktı. Harmancık’taki orman yangınına arkasına su tankeri bağlı traktörü ile giden Ramazan Doğru, tankerinin sağ arka lastiğinin patlamasına rağmen bölgeye ulaştı. O anlar, bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

ORMAN GENEL MÜDÜRÜ TANKER HEDİYE ETTİ Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya ve Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan, Ramazan Doğru’yu ziyaret etti. Örnek davranışı için kendisine teşekkür eden Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Doğru’ya tanker hediye etti. Tankeri mahallesindeki ihtiyaçları için kullanılmak üzere kabul eden Ramazan Doğru, “Bu tankeri mahalleli olarak ortaklaşa kullanırız. Ben bunu muhtarım adına alıyorum. Yani bunu bizim köy muhtarına teslim edeceğim. Sorumluluk onda olacak yani. Sağ olun, Allah razı olsun” dedi. "GERİ DÖNMEYİ KİM DÜŞÜNÜR Kİ?" AA'da yer alan habere göre de Ramazan Doğru, "Ulaşmak istediğim bir tek nokta vardı, o da yangın mahalliydi. 'Bu şekilde çıkamazsın.' dediler. Polis ekipleri bile önümü çevirdi, sonra 'Hakkınızı helal edin, Allah razı olsun.' dediler. Geri dönmeyi kim düşünür ki?" ifadelerini kullandı. REKLAM Keles ilçesine bağlı kırsal Basak Mahallesi'nde oturan 64 yaşındaki Doğru, AA muhabirine, yangının başladığını duyunca anlatılamaz hisler yaşadığını söyledi.

Su tankeri takılı traktörüyle dün yangın bölgesine gittiğini belirten Doğru, "Yangın mahallinin tam arka tarafından, 1-2 kilometre uzaktan yangını seyrettim. Hayvanların çığlıklarını duydum. Tüylerim diken diken oldu. Yangın anlatılamaz. Onu anlatamam." diye konuştu. Doğru, yangın bölgesine su taşımak için gönüllü olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu, bizim gönlümüzden geliyor. Buralar bize dedelerimizden, atalarımızdan kalmış. Bizim ormanımız, bizim memleketimiz, bizim dağımız. Bunu seve seve yapıyoruz. Bu, benim değil de bir başkasının da başına gelebilirdi. O da aynısını yapardı. Ben bunu yaptım diye kahraman olmuyorum. Orada yüzlerce kahraman var. Yangın mahallinde onca insan canla başla çalışıyor çünkü burası bizim dağlarımız, ormanlarımız, memleketimiz. Niye yansın ki? Şu yeşilliğe, tabiata bak. Bu yeşillik niye yok olsun ki?" REKLAM "2 KİLOMETRE İÇİN SUYU DÖKÜP GERİ GELEMEZDİM" Patlak lastikle jant üzerinde yoluna devam ettiği anlar sosyal medyada ilgi gören Doğru, şu ifadeleri kullandı:

"Suyu doldurdum, yola çıktım. Harmancık'ı geçtikten sonra lastiğim patladı. Bunu şişirdim, bir müddet daha gittim. Bir daha şişirdim, bir müddet daha gittim ama ondan sonra demek ki içerideki lastik kıyılmış, şişmedi. Şişmeyince mecburen, buradan 40 kilometre gidip de artık 2 kilometre için suyu döküp geri gelemezdim. Mecburen yangın mahalline gitmem gerekiyordu. Görevimizi yaptığımı tahmin ediyorum, ne kadar yapabildiysem." Doğru, yolda kendisini çok uyaran olmasına rağmen durmadığını belirterek, "Ulaşmak istediğim bir tek nokta vardı, o da yangın mahalliydi. Tek nokta oydu. 'Bu şekilde çıkamazsın.' dediler. Polis ekipleri bile önümü çevirdi, sonra 'Hakkınızı helal edin, Allah razı olsun.' dediler. Geri dönmeyi kim düşünür ki?" dedi. Yangın bölgesine yardım için tekrar gideceğini anlatan Doğru, "Bugün Büyükşehir Belediyesinden arayan bir yetkili 'Lastiği değiştirmeye geleceğiz.' dedi. Onu beklediğim için evdeydim. Yoksa şu an oradaydım. Yangın sönünceye kadar gideceğiz. Bir damla su da olsa, bir ağaç da bir karınca da kurtarsak bizim için en büyük nimet o. Lastik yerine geliyor ama o karınca, ağaç yerine gelir mi? Kaç yılda yetişir bir ağaç, bunu biz biliyoruz köylüler olarak." diye konuştu. Ramazan Doğru, daha sonra lastiğinin değiştirildiğini söyledi.