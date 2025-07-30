Bakan Bayraktar: Nükleer projesinde Kanada, Çin ve Güney Kore ile de görüşüyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masasına konuk oldu. Bakan Bayraktar, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ve editörlerin sorularını yanıtladı.

Bakan Bayraktar, nükleer santral projelerine yönelik "Rusya'nın Sinop projesine ilgisi var, ancak bununla birlikte Çin, Kanada ve Güney Kore de görüştüğümüz ülkeler arasında" ifadelerini kullandı. Bakan Bayraktar, yeni yasama döneminde meclise nükleer enerji alanında küçük modüler reaktörlerle ilgili bir düzenleme sunmayı hedeflediklerini de açıkladı.

Bakanı Bayraktar, Türkiye'nin ikinci yüzer üretim platformunun 2027 Aralık'ta Uzak Doğu’dan Türkiye'ye hareket edeceğini bildirdi.

Bayraktar, 2 Ağustos Cumartesi günü Azerbaycan'dan gelecek doğal gazın Kilis üzerinden Halepe ihracatının başlayacağını da açıkladı.

Bakan Bayraktar, bu yıl farklı lokasyonlarda 57 milyon varillik petrol rezervi tespit edildiğini ve bunun değerinin 4 milyar dolar olduğunu da ifade etti.