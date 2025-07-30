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        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe, Skriniar transferini bitirdi: İstanbul'a geliyor! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe, Skriniar transferini bitirdi: İstanbul'a geliyor!

        Fenerbahçe'de Milan Skriniar belirsizliği son buldu. Sarı-lacivertliler, PSG ve oyuncuyla tüm şartlarda anlaşma sağladı. Milan Skriniar'ın bugün İstanbul'a gelecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2025 - 16:19 Güncelleme: 30.07.2025 - 16:19
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        Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü Milan Skriniar'a kavuşuyor.

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        L'equipe'nin haberine göre Fenerbahçe, Milan Skriniar'ın transferi için PSG ile tüm şartlarda anlaştı. Sarı-lacivertliler, Slovak stoperin transferini yaklaşık olarak 10 milyon euro'ya bitirdi.

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        HT Spor muhabiri Esra Köse'nin aktardığı bilgiye göre, 31 yaşındaki savunma oyuncusu sağlık kontrollerinden geçmek ve sözleşme imzalamak üzere önümüzdeki saatlerde İstanbul'a gelecek.

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        Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Milan Skriniar, 23 maçta görev yaptı. Bu süreçte 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

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