Fenerbahçe, Skriniar transferini bitirdi: İstanbul'a geliyor!
Fenerbahçe'de Milan Skriniar belirsizliği son buldu. Sarı-lacivertliler, PSG ve oyuncuyla tüm şartlarda anlaşma sağladı. Milan Skriniar'ın bugün İstanbul'a gelecek
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü Milan Skriniar'a kavuşuyor.
L'equipe'nin haberine göre Fenerbahçe, Milan Skriniar'ın transferi için PSG ile tüm şartlarda anlaştı. Sarı-lacivertliler, Slovak stoperin transferini yaklaşık olarak 10 milyon euro'ya bitirdi.
HT Spor muhabiri Esra Köse'nin aktardığı bilgiye göre, 31 yaşındaki savunma oyuncusu sağlık kontrollerinden geçmek ve sözleşme imzalamak üzere önümüzdeki saatlerde İstanbul'a gelecek.