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        Haberler Magazin Ünlü oyuncu Bülent Şakrak ile Burcu Kirman ayrıldı - Magazin Haberleri

        Bülent Şakrak ile Burcu Kirman ayrıldı

        Bir ay önce birlikteliklerini sosyal medyadan bulundukları paylaşımla duyuran Bülent Şakrak ile Burcu Kirman ayrıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2025 - 08:08 Güncelleme: 31.01.2025 - 08:29
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        Aşk bitti
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        2025'e yeni girdiğimiz günlerde, kendisi gibi oyuncu olan Burcu Kirman ile aşk yaşadığını duyuran Bülent Şakrak'ın mutluluğu kısa sürdü.

        Birlikteliklerini; "2025’e biz girdik. Allah, artırsın. Sofrayı, kuran kaldırsın" sözleriyle duyuran Bülent Şakrak ile Burcu Kirman ayrıldı.

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        Bülent Şakrak, Burcu Kirman ile olan fotoğrafını da sosyal medya hesabından kaldırdı.

        İkili, henüz konuyla ilgili bir açıklamada bulunmadı.

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        #bülent şakrak
        #Burcu Kirman
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