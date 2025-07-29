Çekmeköy'de fabrika yangını!
İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde sünger fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Çekmeköy'de bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Alemdağ Mahallesi Havacılar Caddesinde, ormana yakın noktada bulunan bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye görevlilerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Ayrıntılar geliyor...
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