Alperen Şengün NBA All-Star'da!

*1000 sayı ve 200 asiste ulaşan en genç pivot.

*Bir NBA maçında en az 30 sayı, 10 ribaund, 5 asist yapan en genç basketbolcu.

*NBA tarihinde triple-double yapan en genç pivot ve Houston Rockets tarihinde bunu başaran en genç basketbolcu.

*21 yaş 99 günlükken NBA tarihinde 500 asiste ulaşan en genç pivot.

*NBA'de bir maçta en fazla sayı atan Türk basketbolcu. (45 sayı)

*1000 asist barajını aşan NBA tarihindeki en genç pivot.

*5 yıl için 185 milyon dolarlık sözleşmesiyle en çok kazanan Türk sporcu.