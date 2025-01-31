Reklam panosu faciasında sanığın sözlerine tepki: Ayşe'yi versin bize!

Ankara'da şiddetli rüzgarda reklam panosunun, durakta otobüs bekleyen Ayşe Yavuz'un (22) üzerine devrilerek ölümüne yol açmasıyla ilgili, panonun imalat ve montajını yapan firmanın yetkilisi Semih Esat Ünsal, tutuksuz yargılandığı davada, "Ailenin makul bir fiyatta, maddi zararları varsa gidermek isterim" dedi.

DHA'nın haberine göre Ayşe Yavuz'un ablası Gülser Aydın, tepki göstererek, "Zararımızı karşılamak istiyorsa, Ayşe'yi versin bize" diye konuştu. Mahkeme, sanığın tutuklanmasına karar verdi.

DURAĞIN ALTINA KALIP HAYATINI KAYBETTİ

Sincan'da geçen yıl 6 Haziran'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgarda, Sincan Belediyesi'ne ait reklam panosu temelden devrilip, otobüs durağının üzerine düştü. Şirkette sekreter olan ve iş çıkışı spordan sonra evine dönmek için durakta otobüs bekleyen Ayşe Yavuz, pano ile durağın altında kalıp hayatını kaybetti. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında reklam panosunun imalat ve montajını yapan firmanın yetkilisi Semih Esat Ünsal hakkında, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yılda 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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4.5 YERİNE 1.35 METRE KAZMIŞLAR

Sanığın, Ankara Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Reklam panosunun temelini 4,5 metre derinlik yerine 1,35 metre yaptığı, 18 metreküp temel betonu yerine 5,40 metreküp beton döktüğü bilirkişi raporuyla tespit edilen sanık Ünsal, savunmasında, "Üzgünüm, böyle bir şey yaşansın istemezdim. Rahmetli kardeşimizin acısını içimde yaşıyorum. Firma yetkisi benim, kazanın gerçekleşeceği zaman öngörümüz yoktu. Beton firması gerekli şartnameye göre beton vermemiş, eksik vermiş. Şartnameyi belediye hazırlıyor ancak derinlik şartnameye göre kazılmamış ve beton da derinliğe göre dökülmüştür. Ben aslında reklam işi yapıyorum, bu olay biraz inşaat işine girmişti. Daha önce de farklı totemler yaptığımız olmuştu. Merhuma Allah'tan rahmet diliyorum. Kusurlu olduysam, ailenin makul bir fiyatta maddi zararları varsa gidermek istiyorum. Telafisi mümkün değildir ama gidermek isterim. Sincan Belediyesi de işin denetleme ve yapım aşamasında her aşamada denetlemek için geldiler. Derinlik kazıldığında da beton döküldüğünde denetlemek için gelmişlerdi" dedi.