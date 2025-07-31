Kanada Başbakanı'ndan Filistin açıklaması
Kanada Başbakanı Mark Carney, Filistin Ulusal Yönetimi'nin reformlara bağlı kalması durumunda eylül ayında Filistin devletini tanımayı planladıklarını bildirdi.
Giriş: 31.07.2025 - 00:27 Güncelleme: 31.07.2025 - 00:32
Kanada Başbakanı Mark Carney, Filistin Ulusal Yönetimi'nin reformlara bağlı kalması durumunda eylül ayında Filistin devletini tanıma planladıklarını ifade etti.
Carney, Gazze'de oluşan insani duruma yol açması nedeniyle İsrail'i kınadıklarını bildirdi.
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