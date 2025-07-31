Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Kanada Başbakanı'ndan Filistin açıklaması | Dış Haberler

        Kanada Başbakanı'ndan Filistin açıklaması

        Kanada Başbakanı Mark Carney, Filistin Ulusal Yönetimi'nin reformlara bağlı kalması durumunda eylül ayında Filistin devletini tanımayı planladıklarını bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2025 - 00:27 Güncelleme: 31.07.2025 - 00:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kanada Başbakanı'ndan Filistin açıklaması
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kanada Başbakanı Mark Carney, Filistin Ulusal Yönetimi'nin reformlara bağlı kalması durumunda eylül ayında Filistin devletini tanıma planladıklarını ifade etti.

        Carney, Gazze'de oluşan insani duruma yol açması nedeniyle İsrail'i kınadıklarını bildirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Tom Barrack'tan Habertürk'e açıklamalar
        Tom Barrack'tan Habertürk'e açıklamalar
        Victor Osimhen, Galatasaray için İstanbul'da!
        Victor Osimhen, Galatasaray için İstanbul'da!
        MGK: Hızlı ve istikrarlı ilerlenecek
        MGK: Hızlı ve istikrarlı ilerlenecek
        Başhekim yardımcısı ile güvenlik görevlisine saldırı
        Başhekim yardımcısı ile güvenlik görevlisine saldırı
        Süreç komisyonunda gözler Meclis'te
        Süreç komisyonunda gözler Meclis'te
        Diploma davasında yeni gelişme
        Diploma davasında yeni gelişme
        Schengen bölgesine yeni sınır kontrol sistemi
        Schengen bölgesine yeni sınır kontrol sistemi
        Fenerbahçe, Nelson Semedo'yu duyurdu!
        Fenerbahçe, Nelson Semedo'yu duyurdu!
        Suça sürüklenen çocuklar ağaç dikecek
        Suça sürüklenen çocuklar ağaç dikecek
        ABD'den Hindistan'a ve Brezilya'ya verdi
        ABD'den Hindistan'a ve Brezilya'ya verdi
        Yangınlar ozon tabakasını inceltiyor
        Yangınlar ozon tabakasını inceltiyor
        Fenerbahçe, Skriniar transferini açıkladı!
        Fenerbahçe, Skriniar transferini açıkladı!
        Dava açmaya hazırlanıyor
        Dava açmaya hazırlanıyor
        Almanya'dan orduya dev yatırım
        Almanya'dan orduya dev yatırım
        Ole Gunnar Solskjaer: Bizim için hayati!
        Ole Gunnar Solskjaer: Bizim için hayati!
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Fenerbahçe'den tarihi sponsorluk anlaşması!
        Fenerbahçe'den tarihi sponsorluk anlaşması!
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Enflasyonu da kuru da katladı!
        Enflasyonu da kuru da katladı!