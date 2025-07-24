Macron: Filistin devletini tanıyacağız

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eylül ayında Filistin devletini tanıyacaklarını duyurdu.

Macron, eylül ayında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda söz konusu duyuruyu yapacağını bildirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı, şu an için önemli olanın Gazze'de savaşı bitirmek ve insani yardım girişinin sağlanması olduğuna dikkat çekti.

Macron, barış için Filistin devletinin varlığının gerekli olduğunu bildirirken, Fransız halkının Orta Doğu'da barış istediğini söyledi.

Macron, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a kararına ilişkin bir mektup gönderirken, ilgili mektubu X hesabından paylaştı.

Fidèle à son engagement historique pour une paix juste et durable au Proche-Orient, j’ai décidé que la France reconnaîtra l’État de Palestine.



J’en ferai l’annonce solennelle à l’Assemblée générale des Nations unies, au mois de septembre prochain.… pic.twitter.com/7yQLkqoFWC — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 24, 2025