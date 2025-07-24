Macron: Filistin devletini tanıyacağız

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından İspanya, Norveç, İrlanda, Slovenya, Ermenistan'ın Filistin'i tanımasıyla birlikte, Filistin'i tanıyan devlet sayısı 147'ye ulaştı.
Filistin'i tanımayan ülkeler arasında ise; Almanya, ABD, Hollanda, İtalya, Birleşik Krallık, Japonya, Güney Kore ve Portekiz gibi ülkeler bulunuyor.
Türkiye, Filistin'in bağımsızlığını ilânından ardından aynı gün içinde Filistin'i tanıdı.
Türkiye ile birlikte 12 ülke daha Filistin'i bağımsızlık ilânının ardından tanımıştı.