Fransa'nın kararı deprem yarattı: Hangi ülkeler Filistin'i tanıyor?

Fransa, eylül ayında Filistin'i tanıyacağını duyurarak Birleşmiş Milletler'e üye 193 ülke arasında Filistin'i devlet olarak tanıyan 148 ülkenin arasına girdi.

Macron: Filistin devletini tanıyacağız Haberi Görüntüle

Avrupa Birliği'nin en büyük ikinci ve dünyanın en büyük yedinci ekonomisi olan Fransa'nın Filistin'i tanıyacağını duyurması, küresel siyasi dengelerde önemli bir eşik.

Fransa'nın kararına en sert tepki İsrail'den gelirken, İsrail Başbakanı Netanyahu, "Tel Aviv'in yanında bir Filistin devletini tanıma kararı alan Cumhurbaşkanı Macron'u şiddetle kınıyoruz" dedi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar da Birleşmiş Milletler'in kabul ettiği 1967 sınırlarında Filistin devletini "topraklarımızda hayali bir düzenleme" şeklinde niteleyerek Fransa'yı şu sözlerle tehdit etti:

"Filistin devletinin kurulması durumunda İsrail'in güvenliğini Fransa sağlayamaz. Umalım da bunu Paris sokaklarında başarabilsin."

Fransa'nın kararına Trump yönetimi de tepkili. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Fransa'nın Filistin devletini tanıma kararını "şiddetle reddettiklerini" açıkladı.

2023'ten bu yana hangi ülkeler Filistin'i tanıdı? Fransa, Hamas'ın İsrail'e saldırısıyla 7 Ekim'de başlayan ve İsrail'in saldırılarıyla bir insanlık dramına dönüşen Gazze'deki savaşın başlangıcından bu yana Filistin'i tanıyan altıncı ülke. 28 Mayıs 2024'te İspanya, İrlanda ve Norveç; Filistin'i resmen tanımıştı. 4 Haziran 2024'te Slovenya, Filistin'i resmen tanıdığını duyurdu. 21 Haziran 2024'te de Ermenistan Filistin'i tanıdı. Tüm bu ülkeler, 1967 yılında Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen sınırları ve iki devletli çözümü savunuyor. Türkiye, 15 Kasım 1988’de sürgünde Yaser Arafat tarafından ilan edilen Filistin Devleti’ni ilk gün tanıyan ülkeler arasında. BM'ye üye 44 ülke ise Filistin'i devlet olarak tanımıyor. Bunlar arasında ABD, Birleşik Krallık, Almanya, Kanada, Avustralya, Hollanda, İtalya, Portekiz, Finlandiya, Danimarka, İsviçre, Belçika, Yunanistan, Japonya, Güney Kore, Myanmar, Eritre, Tayvan, Yeni Zelanda, Panama, Kamerun gibi ülkeler var.