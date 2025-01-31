Esnafa iş güvenliği cezası mı verilecek?

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 50’den fazla çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerinde 2012 yılında, 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde 1 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe girdi. Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yürürlük tarihi ise sürekli ertelendi. Nihayet bu işyerleri için de 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girdi.

SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

Kanunun 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe giren hükümleri çalışanı olan küçük esnafı da yakından ilgilendiriyor. Son günlerde sosyal medyada ve çeşitli mecralarda esnafa 88 bin lira ceza verileceğine ilişkin iddialar gündeme geliyor. Çoğu esnaf bu iddialardan tedirgin oluyor. Bazı meslek örgütleri, yasa kapsamından çıkmak için kampanya düzenliyor.

REKLAM

Kanunun 6’ncı maddesi iş sağlığı ve güvenliği konusunda işverene yükümlülükler getiriyor. Bu yükümlülükler arasında iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırma veya bu amaçla kurulmuş ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alma da bulunuyor. 50’den az çalışanı bulunan az tehlikeli işyerlerinin 2025 yılında işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirmemesi halinde her biri için 88.633 TL olmak üzere toplam 177.266 TL para cezası söz konusu.

EĞİTİM ALAN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMİŞ OLACAK

Ancak, kanunun aynı maddesinde 50’den az çalışanı bulunan az tehlikeli işyerleri için ocak ayında çıkartılan kanunla önemli kolaylık sağlandı. Buna göre, söz konusu işyerleri ve sahiplerine bu yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için dört seçenek sunuluyor. Çalışanları arasından uygun nitelikte personeli görevlendirebilecekler. Gerekli belgeye sahip olması halinde işverenin kendisi iş sağlığı ve güvenliğini üstelenebilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilmiş bulunan ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden (OSGB) hizmet satın alabilecekler.

Son olarak, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirme şartı aranmaksızın Çalışma Bakanlığınca ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kendileri ya da bu eğitimi aldırdıkları bir personeli yürütebilecek.